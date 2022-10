Souveräner Dreier des USV Kirchschlag/W. gegen Lichtenau

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:16

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit 0:3 verlor Lichtenau am vergangenen Samstag vor über 100 Besuchern deutlich gegen Kirchschlag/Waldv. Die Überraschung blieb aus: Gegen den USV Kirchschlag/Waldv. kassierte der SV Lichtenau eine deutliche Niederlage.

Für den Führungstreffer von Kirchschlag/Waldv. zeichnete Armin Ruth verantwortlich (16.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Michael Blabensteiner einen weiteren Treffer für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 66. Minute legte Matthias Maurer mit einem direkten Freistoß zum 3:0 zugunsten des USV Kirchschlag/Waldv. nach. Letztlich fuhr Kirchschlag/Waldv. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Kirchschlag/Waldviertel verteidigt Platz zwei

Lichtenau muss den Kampf um Punkte in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Lichtenau nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Lichtenau musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Lichtenau insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Lichtenau bleibt angespannt. Gegen den USV Kirchschlag/Waldv. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nachdem Kirchschlag/Waldv. hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der USV Kirchschlag/Waldv. weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv konnte Kirchschlag/Waldv. in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau kaum jemand das Wasser reichen, was die 45 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kirchschlag/Waldv. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der USV Kirchschlag/Waldv. die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Lichtenau auf die TSU Martinsberg, Kirchschlag/Waldv. spielt tags zuvor gegen SG Sallingberg/Ottenschlag.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Lichtenau – USV Kirchschlag/Waldv, 0:3 (0:2)

