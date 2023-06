Lichtenau rettet Punkt gegen Pöggstall

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Am Mittwoch kam der USC Pöggstall bei Lichtenau vor mehr als 60 Besuchern nicht über ein 2:2 hinaus. Der SV Lichtenau erwies sich gegen den USCP als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

In Minute acht trafen die Heimischen zwar ins Tor, jedoch aus Abseitsposition. Vor 65 Zuschauern markierte Klaus Brandtner dann aber doch das 1:0 für Lichtenau (14.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Clemens Klammer bereits wenig später besorgte (18.). Weitere Tore gelangen, auch dank des starken Gäste-Keepers Lukas Siebenhandl, bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Wenig später behauptete sich der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau gegen die Hintermannschaft des SV Lichtenau. Erik Cikos übernahm einen Steckpass und schob ein - neuer Spielstand: 2:1 (69.). Mit seinem Treffer aus der 85. Minute bewahrte Jakob Trapel seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen Lichtenau und dem USC Pöggstall pari.

Trapel-Treffer sichert Remis

Der SV Lichtenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Drei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Lichtenau momentan auf dem Konto. Nach dem zwölften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SV Lichtenau im Klassement weiter an Boden.

Der USCP holte auswärts bisher nur elf Zähler. Die Gäste führen mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USC Pöggstall nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Für Lichtenau geht es schon am Samstag beim USV Kirchschlag/Waldv. weiter. Am 11.06.2023 reist der USCP zur nächsten Partie zur TSU Martinsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Lichtenau – Union Sportclub Pöggstall Jägerbau, 2:2 (1:1)

85 Jakob Trapel 2:2

69 Erik Ä?ikos 1:2

18 Clemens Klammer 1:1

14 Klaus Brandtner 1:0

