Gutenbrunn feiert klaren Heimerfolg über Leiben

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der ASV Gutenbrunn erreichte vor 100 Zuschauern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Leiben. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASV Gutenbrunn den maximalen Ertrag. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen Leiben zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Jakub Beranek brachte Gutenbrunn in der 16. Spielminute in Führung. Martin Blanar beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 des ASV Gutenbrunn in die Maschen (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Die Gäste kamen nochmal heran. Das 1:2 des SV Leiben stellte Kristian Petrik sicher (65.). Blanar schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). Mit dem 4:1 sicherte Beranek dem ASV Gutenbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 88. Minute, als Petrik von Leiben mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Letzten Endes schlug Gutenbrunn im 23. Saisonspiel den Gast souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse.

Tor von Petrik bleibt nur ein Ehrentreffer

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der ASV Gutenbrunn auf den zweiten Rang kletterte. Mit der Offensive des ASV Gutenbrunn musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 23 Spielen war Gutenbrunn mit 67 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Der ASV Gutenbrunn weist mit 15 Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Der ASV Gutenbrunn zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Der SV Leiben befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Leiben deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Am 18.06.2023 reist Gutenbrunn zur nächsten Partie zum SV Droß.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SV Leiben, 4:1 (2:0)

79 Jakub Beranek 4:1

66 Martin Blanar 3:1

65 Kristian Petrik 2:1

29 Martin Blanar 2:0

16 Jakub Beranek 1:0

