Eibensteins Stanek erledigt Kirchberg/Walde

Details Sonntag, 23. April 2023 00:38

2. Klasse Waldviertel Zentral: Kirchberg/Walde und Eibenstein lieferten sich vor etwa 100 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Mehr als eine halbe Stunde lang gab es keine Tore zu sehen. Rostislav Tomek nutzte die Chance mit einem Freistoß für den SV Kirchberg/Walde und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Tomek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Gut sah die Situation für den SV Eibenstein nicht aus. Doch zum Glück hatte man Milan Stanek in den eigenen Reihen, der das Spiel quasi im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick drehte (67., EM/74./80.). Tomek war aber wieder zur Stelle und markierte das 3:3 von Kirchberg/Walde (89.). Gefeierter Mann des Spiels war Stanek, der Eibenstein mit seinem Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Der SV Kirchberg/Walde hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

3 mal Tomek, 4 mal Stanek

Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht Kirchberg/Walde derzeit auf dem achten Rang. Vier Siege, acht Remis und vier Niederlagen hat der SV Kirchberg/Walde derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Kirchberg/Walde kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der SV Eibenstein machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sieben. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Eibenstein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Das nächste Mal ist der SV Kirchberg/Walde am 01.05.2023 gefordert, wenn man bei der USV Allentsteig antritt. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt der SV Eibenstein Besuch vom USC Bad Großpertholz.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Kirchberg/Walde – SV Eibenstein, 3:4 (1:0)

90 Milan Stanek 3:4

89 Rostislav Tomek 3:3

80 Milan Stanek 2:3

74 Milan Stanek 2:2

67 Milan Stanek 2:1

60 Rostislav Tomek 2:0

35 Rostislav Tomek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei