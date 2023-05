Niederlage bei Groß Dietmanns: Negativserie von Pfaffenschlag hält weiter an

Details Sonntag, 30. April 2023 00:33

2. Klasse Waldviertel Zentral: Ein Tor machte den Unterschied – Groß Dietmanns siegte vor 70 Besuchern mit 2:1 gegen Pf.schlag. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Groß Dietmanns. Nach dem Hinspiel hatte sich das Heimteam dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Der SC Pfaffenschlag erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tomas Batrla traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Mathias Pichler doch noch das 1:1 für den SVU Groß Dietmanns (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kurz nachdem die Seiten getauscht waren, schlugen die Gastgeber zu. Ondrej Hacka stellte die Weichen für Groß Dietmanns auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. Am Schluss schlug Groß Dietmanns Pfaffenschlag mit 2:1.

Pfaffenschlag bleibt weiter unten drin

Der SVU Groß Dietmanns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Groß Dietmanns macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Groß Dietmanns sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Trotz der Schlappe behält der SC Pfaffenschlag den elften Tabellenplatz bei. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Pfaffenschlag bis jetzt erst 20 Treffer erzielte. Der SC Pfaffenschlag musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pfaffenschlag insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SVU Groß Dietmanns hat die Krise des SC Pfaffenschlag verschärft. Pfaffenschlag musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am Montag empfängt Groß Dietmanns den SV Hoheneich. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Pfaffenschlag mit dem UFC Rastenfeld.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SVU Groß Dietmanns – SC Pfaffenschlag, 2:1 (1:1)

57 Ondrej Hacka 2:1

42 Mathias Pichler 1:1

5 Tomas Batrla 0:1

