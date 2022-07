SVSF Pottschach strebt erneut Platz in den Top 3 an

Details Freitag, 22. Juli 2022 10:20

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SVSF Pottschach mit Obmann Klaus Lechner an der Reihe. Pottschach belegte in der 2. Klasse Wechsel nach 15 Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen mit 49 Punkten den dritten Platz in der Abschlusstabelle. Auch in der kommenden Punktejagd definiert Lechner die Zielsetzung "wieder als Top 3–Platz", fügt aber hinzu: "Ich glaube, die 2.Klasse Wechsel war an möglichen Titelkandidaten noch nie so dicht besiedelt, wie heuer."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Klaus Lechner: Die vergangene Saison war sehr in Ordnung, auch wenn wir den einen oder anderen Punkt unnötig hergeschenkt haben.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Lechner: Wir haben für die neue Saison fünf Spieler für den Kader der Kampfmannschaft dazu geholt, dem stehen mit den Karriereenden von Helmut Ratzinger und Gerhard Egger zwei Abgänge gegenüber. Wir haben nun einen großen ausgeglichenen Kader, um auch Ausfälle durch Sperren und Verletzungen gut kompensieren zu können.

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Lechner: Da gibt es einige Dinge, allem voran die Jugendarbeit bei uns im Verein sowie die Instandhaltung/Modernisierung der bestehenden Infrastruktur.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Lechner: Das ist meiner Meinung nach ein sehr komplexes Thema, dass leider nicht so einfach zu lösen ist. Es beginnt damit, dass es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Funktionäre zu finden, die viel Zeit und Herzblut in einen Verein stecken wollen. Auch die Suche nach Jugendtrainern wird zum Beispiel immer herausfordernder. Ein großer Punkt ist auch die Aufwandsentschädigungen die Spieler verlangen, dass sie bei einem Verein spielen. Da werden teilweise Summen gezahlt, die völlig utopisch und realitätsfremd sind! Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo sich die ehrenamtliche Funktionäre fragen, warum Sie sich das ganze Jahr den A**** aufreißen, Veranstaltungen durchführen, Sponsoren suchen etc., wenn dann Spieler bei der nächstgelegenen Möglichkeit wo anderes hinwechseln, nur weil sie dort vielleicht 20€ mehr bekommen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Lechner: Unser Ziel für die kommende Saison ist wieder ein Top 3–Platz!

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Lechner: Ui, eine ganz schwere Frage. Ich glaube, die 2.Klasse Wechsel war an möglichen Titelkandidaten noch nie so dicht besiedelt, wie heuer. Hier haben mit Natschbach, Ternitz, Puchberg, Mönichkirchen, Lanzenkirchen einige Vereine die Qualität und Ansprüche ganz oben zu stehen. Aber auch wir wollen wie gesagt uns in den Top 3 platzieren. Als "Überraschung" für den vorderen Bereich, kann ich mir St.Egyden auch gut vorstellen.