Spannung pur: Natschbach-L. dreht Spiel gegen ASK Ternitz in einem Torfestival

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:54

In einem fesselnden Fußballmatch zwischen ASK Ternitz und Union Natschbach-L., das in der 19. Runde der 2. Klasse Wechsel stattfand, erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. Nach einem frühen Führungstor von ASK Ternitz kämpften sich die Gäste aus Natschbach-L. zurück ins Spiel und sicherten sich letztendlich einen knappen 4:3-Sieg. Das Spiel war bis zum Schlusspfiff spannend und bot zahlreiche Wendungen, die die Fans beider Teams auf eine emotionale Achterbahnfahrt schickten.

Schneller Start und rasante Antwort

Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen und ASK Ternitz nutzte seine Heimvorteil schnell aus. In der 12. Minute brachte Florian Mayrhold die Ternitzer mit einem Tor in Führung. Dieses Tor löste jedoch eine sofortige Reaktion der Natschbacher aus. Nur sieben Minuten später, in der 19. Minute, glich Thomas Ungerhofer per Elfmeter zum 1:1 aus, nachdem ein klares Handspiel im Strafraum der Heimmannschaft geahndet wurde.

Ein vielversprechender Angriff wird wegen angeblichem Abseits abgepfiffen. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Der Druck von Union Natschbach-L. hielt an und führte in der 21. Minute zu einem weiteren Tor durch Thomas Ungerhofer, nachdem Marek Snyta eine präzise Flanke in den Strafraum geschickt hatte. Das Team aus Natschbach-L. ging mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause legten die Gäste nach. In der 50. Minute erzielte Marek Snyta sein erstes Tor des Spiels, indem er nach einer uneigennützigen Vorlage von Michi Steinhauser den Ball ins Netz legte. Fünf Minuten später, in der 55. Minute, baute Marek Snyta die Führung weiter aus, nach einem spektakulären Sprint von Michi Steinhauser quer übers Feld, und markierte somit das 4:1 für die Natschbacher.

ASK Ternitz zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 62. Minute erzielte Lukas Hapal das 2:4 nach einer umstrittenen Abseitsentscheidung. Nur drei Minuten später, in der 65. Minute, verkürzte Caner Degirmenci per Elfmeter auf 3:4, was die Spannung nochmals erhöhte.

Das Spiel ist unterbrochen da das Netz vom Natschbacher Tor ausgehängt ist. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Trotz einer hitzigen Schlussphase, in der ASK Ternitz alles nach vorne warf, gelang es den Gästen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Das Spiel endete mit einem spektakulären 3:4-Sieg für Union Natschbach-L., die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelten.

Die dramatischen Schlussminuten, in denen ASK Ternitz fast den Ausgleich erzielte, wurden von den Fans beider Mannschaften mit angehaltenem Atem verfolgt, bis der Schiedsrichter das Spiel nach 97 Minuten beendete. Dieser Sieg wird sicherlich als einer der denkwürdigsten Momente der Saison für Union Natschbach-L. in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Wechsel: Ternitz : Natschbach-L. - 3:4 (1:2)

65 Caner Degirmenci 3:4

62 Lukas Hapal 2:4

55 Marek Snyta 1:4

50 Marek Snyta 1:3

21 Thomas Ungerhofer 1:2

19 Thomas Ungerhofer 1:1

12 Florian Mayrhold 1:0

