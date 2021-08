Grünbach besiegt USV Kirchberg souverän mit 5:2

Details Sonntag, 22. August 2021 06:57

2. Klasse Wechsel: Rund 100 Besucher kamen am zweiten Spieltag nach Grünbach. Der USV Raika Kirchberg am Wechsel hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:5-Niederlage verdaut werden.

Xhejn Dule trug sich in der zweiten Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte per Freistoß auf 1:0. In der 28. Minute bejubelte der SV Grünbach das 2:0 durch Tadej Kotnik. Dule vollendete zum dritten Tagestreffer in der 34. Spielminute und erhöhte den Spielstand auf 3:0. Bevor es in die Pause ging, hatte Steven Drescher noch das 4:0 von Grünbach parat (44.). Der tonangebende Stil des Heimteams spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Zur Pause war alles entschieden

Lukas Wagner schoss die Kugel per direktem Freistoß zum 1:4 für den USV Kirchberg über die Linie (60.). Marco Ochsenhofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für den SV Grünbach (61.). In der 65. Minute brachte Florian Fahrner das Netz für Kirchberg zum Zappeln und verwandelte einen Strafstoß zum 5:2-Endstand. Letztlich fuhr Grünbach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Für Grünbach steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Der SV Grünbach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

Der USV Raika Kirchberg am Wechsel liegt nach zwei Niederlagen am Tabellenende.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – USV Raika Kirchberg am Wechsel, 5:2 (4:0)

2 Xhejn Dule 1:0

28 Tadej Kotnik 2:0

34 Xhejn Dule 3:0

44 Steven Drescher 4:0

60 Lukas Wagner 4:1

61 Marco Ochsenhofer 5:1

65 Florian Fahrner 5:2

