Drei Punkte gegen Hochneukirchen: Mönichkirchen macht Boden gut

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:22

2. Klasse Wechsel: Der FC Mönichkirchen kam gegen den USC Hochneukirchen vor rund 80 Zuschauern zu einem klaren 6:2-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Mönichkirchen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Mathias Tauchner traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Robert Namjesnik beförderte das Leder zum 2:0 des FC Mönichkirchen über die Linie (17.). Den Vorsprung von Mönichkirchen ließ Patrick Luef in der 27. Minute anwachsen. Das 1:3 von Hochneukirchen bejubelte Akos Komaromi (30.) nach einem Freistoß. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Marco Reithofer aufseiten des FC Mönichkirchen das 4:1 (44.). Mönichkirchen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Nach 45 Minuten alles klar

Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Reithofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (70.). Thomas Gamperl verkürzte für den USC Hochneukirchen später in der 80. Minute auf 2:5. Das 6:2 für den FC Mönichkirchen stellte Namjesnik sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Letzten Endes holte Mönichkirchen gegen Hochneukirchen drei Zähler.

32 Gegentreffer hat der USC Hochneukirchen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wechsel. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den FC Mönichkirchen gerät Hochneukirchen immer weiter in die Bredouille. Der USC Hochneukirchen musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hochneukirchen insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der USC Hochneukirchen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Mönichkirchen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Der Angriff des FC Mönichkirchen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 27-mal zu. Mönichkirchen verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen.

Als Nächstes steht für Hochneukirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SVSF Pottschach. Der FC Mönichkirchen tritt bereits einen Tag vorher gegen die Union Natschbach-L. an (15:00 Uhr).

2. Klasse Wechsel: USC Hochneukirchen – FC Mönichkirchen, 2:6 (1:4)

5 Mathias Tauchner 0:1

17 Robert Namjesnik 0:2

27 Patrick Luef 0:3

30 Akos Komaromi 1:3

44 Marco Reithofer 1:4

70 Marco Reithofer 1:5

80 Thomas Gamperl 2:5

90 Robert Namjesnik 2:6

