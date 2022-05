Großschweinbarth fügt Kronberg erste Saisonniederlage zu

Details Montag, 09. Mai 2022 01:16

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USC Kronberg behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 0:2-Schlappe gegen den SV Großschweinbarth nicht in bester Verfassung. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Großschweinbarth vor rund 150 Zuschauern die Nase vorn. Auf eigenem Platz hatte Kronberg das Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Es ging für beide Teams um sehr viel. Die erste halbe Stunde verlief noch torlos. Großschweinbarth ging dann durch Tobias Kiss in der 31. Minute in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Bis zum nächsten Highlight dauerte es bis zur Nachspielzeit. Zunächst sah Kronbergs Konstantinos Afouxenidis die Gelb-Rote Karte (91.). Raphael Marko war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 per Freistoß besorgte und den SV Großschweinbarth inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (91.). Am Ende verbuchte Großschweinbarth gegen den USC Kronberg die maximale Punkteausbeute.

Kronberg verpasst Vorentscheidung im Titelkampf

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Großschweinbarth ist weiter auf Kurs. Die Defensive des SV Großschweinbarth (14 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Weinviertel Süd zu bieten hat. Großschweinbarth weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Acht Spiele ist es her, dass Großschweinbarth zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Kronberg 39 Zähler zu Buche. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der SV Großschweinbarth zum USV Schrick, gleichzeitig begrüßt der USC Kronberg den SC Dürnkrut auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Großschweinbarth – USC Kronberg, 2:0 (1:0)

91 Raphael Marko 2:0

31 Tobias Kiss 1:0