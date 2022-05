Ulrichskirchen siegt souverän gegen Obersdorf/P.

Details Montag, 16. Mai 2022 01:14

2. Klasse Weinviertel Süd: Die SG Ulrichskirchen erreichte vor etwa 70 Besuchern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SCU Obersdorf/P. Die Überraschung blieb aus: Gegen Ulrichskirchen kassierte Obersdorf/P. eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte die SG Ulrichskirchen die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Der Gastgeber ging in Minute 36 durch einen Treffer von Alexander Schütz in Führung. Ulrichskirchen nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Erst in der 70. Minute erhöhte Simon Matzenberger auf 2:0 für die SG Ulrichskirchen. In der 81. Minute legte Alexander Maric zum 3:0 zugunsten von Ulrichskirchen nach. Letzten Endes holte die SG Ulrichskirchen gegen den SCU Obersdorf/P. drei Zähler. Ein faires Match - Schiedsrichter Marco Obritzberger kam in diesem Spiel ohne einer einzigen Karte aus.

Zehnter Saisonsieg: Ulrichskirchen weiter auf Platz vier

Der Sieg über Obersdorf/P, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Ulrichskirchen von Höherem träumen. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der SG Ulrichskirchen. Insgesamt erst 13-mal gelang es dem Gegner, Ulrichskirchen zu überlisten. Die SG Ulrichskirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Die letzten Resultate von Ulrichskirchen konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Die Sorgen des SCU Obersdorf/P. sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit erst 18 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich Obersdorf/P. schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für den SCU Obersdorf/P. nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Am nächsten Sonntag reist die SG Ulrichskirchen zum SV Jedenspeigen-Sierndorf, zeitgleich empfängt Obersdorf/P. den SC Hohenruppersdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Ulrichskirchen – SCU Obersdorf/P, 3:0 (1:0)

81 Alexander Maric 3:0

70 Simon Matzenberger 2:0

36 Alexander Schuetz 1:0