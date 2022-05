Pflichtsieg gegen Obersdorf/P.: Kronberg macht den Aufstieg greifbar

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:40

2. Klasse Weinviertel Süd: Kronberg errang am Samstag vor rund 120 Zuschauern einen 3:1-Sieg über Obersdorf/P. Der USC Kronberg war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war eine Demonstration des Gastgebers gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Der Tabellenprimus ging durch Mark Ibl in der zwölften Minute in Führung. Marcel Depauly versenkte die Kugel zum 2:0 für Kronberg (22.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Lukas Gschwent zum 1:2 zugunsten des SCU Obersdorf/P. (41.). Zur Pause war der USC Kronberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der Treffer von Christian Kohout in der 70. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss fuhr Kronberg gegen Obersdorf/P. auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Kronberg weiter in der Pole Position

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USC Kronberg 46 Zähler zu Buche. An der Abwehr von Kronberg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 20 Gegentreffer musste der USC Kronberg bislang hinnehmen.

Der SCU Obersdorf/P. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Obersdorf/P. die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Kronberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter unten stecken bleibt. Im Angriff des SCU Obersdorf/P. herrscht Flaute. Erst 21-mal brachten die Gäste den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Obersdorf/P. schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SCU Obersdorf/P. steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der USC Kronberg mit aktuell 46 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Kronberg beim SV Jedenspeigen-Sierndorf, Obersdorf/P. empfängt zeitgleich den USV Schrick.

2. Klasse Weinviertel Süd: USC Kronberg – SCU Obersdorf/P, 3:1 (2:1)

70 Christian Kohout 3:1

41 Lukas Gschwent 2:1

22 Marcel Depauly 2:0

12 Mark Ibl 1:0