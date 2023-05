Langenzersdorf schickt Würnitz mit Packung nach Hause

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:05

2. Klasse Weinviertel Süd: Der FC Würnitz blieb gegen den SV Langenzersdorf vor 120 Zuschauern chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Langenzersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte sich Würnitz als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

In dern ersten 45 Minuten kam es zu guten Chancen und dabei musste zweimal der Pfosten die Null festhalten. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Langenzersdorf und den FC Würnitz ohne Torerfolg in die Kabinen. Lorenz Hafner brachte sein Team in der 51. Minute nach vorn. Dennis Ilic schoss die Kugel zum 2:0 für Langenzersdorf über die Linie (56.). Für das 3:0 des SV Langenzersdorf sorgte Hafner, der in Minute 65 zur Stelle war. Ilic beseitigte mit seinen beiden Elfmeter-Toren (83./87.) die letzten Zweifel am Sieg von Langenzersdorf. Rückstand und Unterzahl – nachdem Mateusz Mistak von Würnitz auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (85.). Der Gast kam kurz vor dem Ende durch Hasan Isik zum Ehrentreffer (90.). Am Ende kam der SV Langenzersdorf gegen den FC Würnitz zu einem verdienten Sieg.

Langenzersdorf gewinnt das Tor-Spektakel deutlich

Mit nur 14 Gegentoren stellt Langenzersdorf die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute Langenzersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Langenzersdorf 16 Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Langenzersdorf zu besiegen.

Würnitz verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Der FC Würnitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

In zwei Wochen, am 04.06.2023, tritt L.zersdorf beim FC Kreuzstetten an, während Würnitz zwei Tage früher den SV Stetten empfängt.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Langenzersdorf – FC Würnitz, 5:1 (0:0)

90 Hasan Isik 5:1

87 Dennis Ilic 5:0

83 Dennis Ilic 4:0

65 Lorenz Hafner 3:0

56 Dennis Ilic 2:0

51 Lorenz Hafner 1:0

