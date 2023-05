Leitzersdorf gewinnt Spitzenspiel gegen Großschweinbarth

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel Süd: Beim USV Leitzersdorf holte sich der SV Großschweinbarth vor 90 Zuschauern eine 2:4-Schlappe ab. Leitzersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Großschweinbarth und der USV Leitzersdorf mit 3:3 voneinander getrennt.

Gleich zu Spielbeginn traf Leitzersdorfs Michael Öller zur frühen Führung (6.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Manuel Loibl bereits wenig später besorgte (12.). Karl Geritzer nutzte die Chance für Großschweinbarth und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Kurz nach der Pause stand es wieder unentschieden. Der USV Leitzersdorf traf in Minute 50 zum Ausgleich und wieder war es Öller der sich feiern ließ. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Alexander Zotter schnürte einen Doppelpack (74./83.), sodass das Heimteam fortan mit 4:2 führte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Leitzersdorf den SV Großschweinbarth 4:2.

Zotter trifft zum Sieg

Der USV Leitzersdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Offensiv konnte Leitzersdorf in der 2. Klasse Weinviertel Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 50 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich der USV Leitzersdorf bisher geschlagen.

Trotz der Niederlage belegt Großschweinbarth weiterhin den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Großschw. momentan auf dem Konto. Der SV Großschweinbarth baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Leitzersdorf tritt am kommenden Samstag beim USV Gaweinstal an, Großschweinbarth empfängt am selben Tag die SG Ulrichskirchen.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Leitzersdorf – SV Großschweinbarth, 4:2 (1:2)

83 Alexander Zotter 4:2

74 Alexander Zotter 3:2

50 Michael Oeller 2:2

32 Karl Geritzer 1:2

12 Manuel Loibl 1:1

6 Michael Oeller 1:0

