Ulrichskirchen seit acht Spielen ohne Pleite – Krise von Wilfersdorf geht weiter

Details Samstag, 06. April 2024 04:45

2. Klasse Weinviertel: Mit 0:3 verlor Wilfersdorf am vergangenen Freitag vor 100 Besuchern deutlich gegen Ulrichskirchen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die SG Ulrichskirchen wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem FC Wilfersdorf ein 3:2-Sieger feststand.

In Minute sechs hatten die Gastgeber die erste Großchance. Die Gäste aus Wilfersdorf waren offensiv noch nicht vorhanden. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Ulrichskirchen und Wilfersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen.

Drei Treffer binnen zehn Minuten

Emanuel Libiseller brach für die SG Ulrichskirchen den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung. In der 69. Minute erhöhte Martin Janecek auf 2:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer von Libiseller in der 75. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den dritten Tabellenplatz. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Ulrichskirchen gegen den FC Wilfersdorf.

Die SG Ulrichskirchen machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei. Ulrichskirchen verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

Bei Wilfersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der FC Wilfersdorf derzeit auf dem Konto.

Die Leistungskurve des FC Wilfersdorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg. Mit sechs Siegen in Folge ist Ulrichskirchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die SG Ulrichskirchen tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim ESV Rabensburg an. Bereits einen Tag vorher reist Wilfersdorf zum USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel: SG Ulrichskirchen – FC Wilfersdorf, 3:0 (0:0)

75 Emanuel Libiseller 3:0

69 Martin Janecek 2:0

65 Emanuel Libiseller 1:0

