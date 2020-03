Letzte Wochen liefen nach Plan - Opponitz auch mit guten Testergebnissen

Details Samstag, 14. März 2020 18:31

Mit dem zweiten Rang nach der ersten Saisonhälfte und nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer der 2. Klasse Ybbstal konnte SV Opponitz sehr zufrieden sein. 24 Punkten holte der Verein in der Hinrunde und auch die Tordifferenz kann sich mit +10 sehen lassen. In der Transferzeit gab es für den Tabellenzweiten daher wenig Grund den Kader umzubauen, folgerichtig verlief der Winter sehr ruhig. Alexander Blamauer wechselte innerhalb der Liga zu Hollenstein, im Gegenzug dockte Ashkan Jalalian aus der 1. Klasse West von Union Haag bei Opponitz an. Er kann in der Offensive hinter der Spitze spielen und auf der 10er-Position auflaufen.

Trainingslager in Lindabrunn absolviert

"Mit der Vorbereitungszeit bin ich sehr zufrieden gewesen, die Trainingsbeteiligung hat absolut gepasst. Auch die Testergebnisse waren sehr zufriedenstellend und wir konnten alle Spiele gewinnen. Wir haben dreimal auf Kunstrasen in Waidhofen getestet, schlugen dabei Kienberg/Gaming, Allhartsberg und Steinakirchen. Letztes Wochenende waren wir auf Trainingslager in Lindabrunn, dabei hat mein Team auch ein Vorbereitungsmatch gegen Schönfeld aus der 1. Klasse West-Mitte absolviert. Sie waren sehr stark und hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei sehr gute Chancen auf weitere Tore, unser Tormann hat einen Elfmeter pariert und die Mannschaft hat gut dagegengehalten. Nach der Pause gelang uns der Ausgleich und dann kam es zu vielen Spielerwechsel, wir setzten uns noch 5:1 durch, wobei das Ergebnis nur bedingt etwas aussagt", beschreibt Coach Robert Rössler die erste Vorbereitungszeit.

Man war laut dem Trainer schon sehr gut für die Rückrunde vorberietet, als das Coronavirus die Gesamtsituation im österreichischen Fußball änderte. Heute plante Opponitz noch auswärts einen Test gegen St. Georgen/Y., dieses wurde abgesagt. Nun blickt der Verein gespannt auf die Entwicklung: "Für nächste Woche haben wir einmal zwei Trainings angesetzt, wir werden es uns am Wochenende anschauen und entscheiden, ob wir die Einheiten durchführen können", erklärt der Coach des Tabellenzweiten der 2. Klasse Ybbstal. Rössler meint zudem im Hinblick auf die Frühjahresmeisterschaft: "Ich bin jetzt gespannt wie es weitergeht, wenn ein Monat nichts sein sollte. Es ist dann die Frage, wie die abgesagten Spiele untergebracht werden würden, dies liegt aber nicht in unserer Hand."

