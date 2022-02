Kienberg/Gaming und Ferschnitz müssen noch warten

Details Montag, 28. Februar 2022 10:37

Mit zwei Nachtragsspielen sollte am Wochenende die Frühjahrssaison 2022 im Niederösterreichischen Fußball-Verband (NÖFV) starten. In der 2. Klasse Traisental konnte die erfreuliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs im NÖFV-Amateurbereich wie geplant erfolgen, aber in der 2. Klasse Ybbstal müssen zwei Teams nach einer Absage noch weiter warten.

In der 2. Klasse Traisental/AV gab es am Sonntag im Nachholspiel der 15. Runde zwischen USV Eichgraben und dem SV Türnitz einen 7:1-Kantersieg der Hausherren. Natürlich gibt es auch den Ligaportal-Spielbericht dazu.

Ebenfalls am Sonntag sollte in der 2. Klasse Ybbstal die noch offene Begegnung der 12. Runde zwischen ASV Kienberg/Gaming und USV Ferschnitz über die Bühne gehen. Das Nachholspiel vom Herbst musste jedoch erneut abgesagt werden.

Ligaportal wird über die weitere Entwicklung sowie den neuen Spieltermin sobald wie möglich informieren.