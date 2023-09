Gresten-Reinsberg schießt den SV Opponitz ab

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Klasse Ybbsthal/AV: Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog vor rund 100 Besuchern dem SV Opponitz mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Gresten-Reinsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Opponitz einen klaren Erfolg.

Der SC Gresten legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Thomas Wagner aufhorchen (2., Freistoß/14.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Klarer Heimsieg im Verfolgerduell

Tomas Bednar baute den Vorsprung des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg in der 56. Minute aus. Für die Vorentscheidung waren Julian Teufl (73.) und Marvin Noah Zahnt (75.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. In der Schlussphase gelang Clemens Kerschbaumer noch der Ehrentreffer für den SV Opponitz (81.). Timo Haselreither stellte schließlich in der 88. Minute den 6:1-Sieg für Gresten-Reinsberg sicher. Am Schluss schlug der SC Gresten Opponitz vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Opponitz festigte der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Gresten-Reinsberg stets gesorgt, mehr Tore als das Heimteam (31) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Ybbstal/AV. Nur einmal gab sich der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg bisher geschlagen.

Durch diese Niederlage fällt Opponitz in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt Gresten-Reinsberg beim SV Gaflenz an. Der nächste Gegner des SV Opponitz, welcher in zwei Wochen, am 14.10.2023, empfangen wird, ist der SV Gaflenz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – SV Opponitz, 6:1 (2:0)

88 Timo Haselreither 6:1

81 Clemens Kerschbaumer 5:1

75 Marvin Noah Zahnt 5:0

73 Julian Teufl 4:0

56 Tomas Bednar 3:0

14 Thomas Wagner 2:0

2 Thomas Wagner 1:0

