Der FCU Strengberg siegt beim SV Opponitz

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 03:46

2. Klasse Ybbstal/AV: Im Spiel des SV Opponitz gegen den FCU Strengberg gab es vor etwas mehr als 60 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Opponitz war im Hinspiel gegen Strengberg in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

fast eine halbe Stunde lang konnten beide Mannschaften die Null halten. Daniel Mayer brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der FCU Strengberg, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Schneller Ausgleich nach der Pause

Der SV Opponitz traf dank Günther Misof in Minute 46 zum Ausgleich. Doch lange hielt die Freude nicht. Strengbergs Marcel Schöffmann markierte per Elfmeter das 2:1 (50.). Die Heimelf ließ aber nicht locker. Tomas Motycka beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:2 von Opponitz in die Maschen (68.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Sebastian Brunner den entscheidenden Führungstreffer für den FCU Strengberg erzielte (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Strengberg den SV Opponitz 3:2.

Trotz der Schlappe behält Opponitz den fünften Tabellenplatz bei. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve des SV Opponitz zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Der FCU Strengberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Strengberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sieben. Die Defensive des FCU Strengberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. Strengberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Opponitz tritt am kommenden Samstag bei der ÖTSU Steinakirchen an, der FCU Strengberg empfängt am selben Tag den SV Gaflenz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Opponitz – FCU Strengberg, 2:3 (0:1)

81 Sebastian Brunner 2:3

68 Tomas Motycka 2:2

50 Marcel Schoeffmann 1:2

46 Guenther Misof 1:1

29 Daniel Mayer 0:1

Details

