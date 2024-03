Gegen Kienberg/G.: Dritte Pleite von Steinakirchen in Serie

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:43

2. Klasse Ybbstal/AV: Über 130 Besucher pilgerten am Samstag nach Steinakirchen um das Spiel der 14. Runde zu sehen. Durch ein 3:1 holte sich Kienberg/G. drei Punkte bei Steinakirchen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis begnügen müssen.

Sebastian Aleksander Jaroszynski brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Steinakirchen kam nicht so recht ins Spiel.

Nach 36min lässt sich sagen, dass der SV Kienberg/Gaming die klar besseren Chancen vorweisen kann! Der Absteiger wirkt etwas geschockt. herbert, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Vojtech Suchanek den Vorsprung des ASV Kienberg/G. auf 2:0 (44.). Mit der Führung für den Gast ging es in die Halbzeitpause.

Suchanek mit Doppelpack der Mann des Tages

Damian Bogacz verkürzte für die ÖTSU Steinakirchen per Elfmeter später in der 57. Minute auf 1:2. Das 3:1 für Kienberg/G. stellte wieder Suchanek sicher. In der 79. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Letzten Endes holte der ASV Kienberg/G. gegen Steinakirchen drei Zähler.

Trotz der Schlappe behält die ÖTSU Steinakirchen den sechsten Tabellenplatz bei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Steinakirchen die dritte Pleite am Stück.

Mit dem Dreier sprang Kienberg/G. auf den siebten Platz der 2. Klasse Ybbstal/AV. Der ASV Kienberg/G. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Die ÖTSU Steinakirchen stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Kienberg/G. den FC Sonntagberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: ÖTSU Steinakirchen – ASV Kienberg/G, 1:3 (0:2)

79 Vojtech Suchanek 1:3

57 Damian Bogacz 1:2

44 Vojtech Suchanek 0:2

7 Sebastian Aleksander Jaroszynski 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.