Bednar leitet die Wende ein: Gresten-R. dreht das Spiel beim FC Sonntagberg

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 02:04

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit einem knappen 3:2 vor rund 100 Fans endete das Match zwischen Gresten-Reinsberg und Sonntagberg an diesem 16. Spieltag. Der FC Sonntagberg war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte der SC Gresten die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Die Gäste kamen schon nach wenigen Minuten zur ersten Topchance (6.). Vier Minuten später scheiterte Gresten-Reinsberg zum zweiten Mal. Vor 100 Zuschauern markierte Furkan Bora die Führung für Sonntagberg (20.). In der 35. Minute erhöhte Dan Marginean auf 2:0 für den Gastgeber. Mit der Führung für den FC Sonntagberg ging es in die Halbzeitpause.

Gäste drehen das Spiel

Es dauerte einige Zeit, aber die Gäste konnten sich nochmal aufraffen. Tomas Bednar schlug doppelt zu und glich damit für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg aus (71./78.). Dazwischen rettete noch die Torbegrenzung für die Heimischen (76.). Sonntagberg kam nicht mehr ins Spiel zurück, Lukas Tonka brachte Gresten-Reinsberg sogar in Führung (86.). Die Zeichen standen auf Sieg für den FC Sonntagberg, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Wann bekommt der FC Sonntagberg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Gresten gerät Sonntagberg immer weiter in die Bredouille. Sonntagberg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Der FC Sonntagberg musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sonntagberg insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die drei Punkte brachten den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang zwei. Mit beeindruckenden 61 Treffern stellt Gresten-Reinsberg den besten Angriff der 2. Klasse Ybbstal/AV. Mit dem Sieg knüpfte der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Gresten zwölf Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Der Motor des FC Sonntagberg stottert gegenwärtig – seit sieben Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Gresten-Reinsberg, wo man insgesamt 38 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Samstag reist Sonntagberg zum SV Opponitz, zeitgleich empfängt der SC Gresten den ASKÖ Lunz/See.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, 2:3 (2:0)

86 Lukas Tonka 2:3

78 Tomas Bednar 2:2

71 Tomas Bednar 2:1

35 Dan Marginean 2:0

20 Furkan Bora 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.