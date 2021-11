Heimsieg gegen Wolfsbach: Opponitz beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:20

2. Klasse Ybbstal/AV: Opponitz fertigte die Union Wolfsbach am Samstag vor etwa 60 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Auf dem Papier ging der SV Opponitz als Favorit ins Spiel gegen Wolfsbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Opponitz legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Josef Dusek aufhorchen (2./14.). Durch ein Eigentor von Aleksandar Vasic verbesserten die Gastgeber den Spielstand auf 3:0 für sich (27.). Bis zur Pause hielt die Defensive der Sportunion Wolfsbach dicht, sodass sich der Vorsprung des SV Opponitz nicht weiter vergrößerte.

Klare Angelegenheit

Andreas Haselsteiner vollendete zum vierten Tagestreffer in der 66. Spielminute. Der SV Opponitz legte durch Harald Rössler in der 78. Minute zum 5:0 nach. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Opponitz bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der SV Opponitz liegt im Klassement nun auf Rang acht. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Opponitz derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Opponitz noch Luft nach oben.

Die Sorgen der Union Wolfsbach sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Wolfsbach alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Sportunion Wolfsbach in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste die Union Wolfsbach im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Opponitz kassierte insgesamt gerade einmal 1,46 Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Samstag trifft der SV Opponitz auf den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, Wolfsbach spielt am selben Tag gegen den FC Göstling/Ybbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Opponitz – Sportunion Wolfsbach, 5:0 (3:0)

2 Josef Dusek 1:0

14 Josef Dusek 2:0

27 Eigentor durch Aleksandar Vasic 3:0

66 Andreas Haselsteiner 4:0

78 Harald Roessler 5:0

