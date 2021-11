Sonntagberg gewinnt bei Göstling/Y. deutlich

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:14

2. Klasse Ybbstal/AV: Sonntagberg erreichte vor rund 50 Besuchern einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den FC Göstling/Ybbs. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des FC Sonntagberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Alexander Plank traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Göstling zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Markus Hager mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Plank brachte das Heimteam per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der elften und 18. Minute vollstreckte. Durch ein Eigentor von Daniel Puchner verbesserte Sonntagberg den Spielstand auf 4:1 für sich (35.). Der FC Sonntagberg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Für das 5:1 von Sonntagberg sorgte Attila Beszterczei, der in Minute 68 zur Stelle war. Jakob Haidler schoss die Kugel zum 2:5 für den FC Göstling/Ybbs über die Linie (77.). Am Schluss siegte der FC Sonntagberg gegen Göstling.

Sonntagberg bleibt oben dabei

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des FC Göstling/Ybbs immens. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Göstling im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 52 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ybbstal/AV. In dieser Saison sammelte der FC Göstling/Ybbs bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Göstling insgesamt nur drei Zähler.

Sonntagberg nimmt mit 22 Punkten den dritten Rang ein. Nur zweimal gab sich der FC Sonntagberg bisher geschlagen. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Sonntagberg zu besiegen.

Die Defensivleistung des FC Göstling/Ybbs lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den FC Sonntagberg offenbarte Göstling eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag tritt der FC Göstling/Ybbs bei der Sportunion Wolfsbach an, während Sonntagberg einen Tag später den SCU Ybbsitz empfängt.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – FC Sonntagberg, 2:5 (1:4)

4 Alexander Plank 0:1

6 Markus Hager 1:1

11 Alexander Plank 1:2

18 Alexander Plank 1:3

35 Eigentor durch Daniel Puchner 1:4

68 Attila Beszterczei 1:5

77 Jakob Haidler 2:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!