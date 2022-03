Kein Sieger zwischen SV Scheibbs und Lunz/See

Details Montag, 14. März 2022 02:26

2. Klasse Ybbstal/AV: Rund 100 Fans kamen zum Spiel zwischen dem SV Scheibbs und dem ASKÖ Lunz/See. Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Raika Scheibbs und dem ASKÖ Lunz/See 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Lunz/See die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Fabian Nachbargauer markierte in der dritten Minute mit der ersten Möglichkeit im Spiel die Führung. In Minute 32 brachte der SV Scheibbs den Ball im Netz des ASKÖ Lunz/See zum Ausgleich unter. Clemens Hörhan ließ sich als Torschütze feiern. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Scheibbs nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Die Gastgeber hatten zwar zahlreiche Chancen, doch ließen allesamt ungenützt. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Zwei verlorene Punkte?

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 30 Punkte auf das Konto des Heimteams und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Wer den SV Raika Scheibbs besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte der SV Scheibbs. Scheibbs verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Raika Scheibbs nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Bei Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Mit 25 ergatterten Punkten steht der ASKÖ Lunz/See auf Tabellenplatz sechs. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Lunz/See derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den ASKÖ Lunz/See bereits drei Spiele zurück.

In zwei Wochen trifft der SV Scheibbs auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 27.03.2022 beim USV Intersport Winninger Ferschnitz antritt. Lunz/See hat nächste Woche den USV Ferschnitz zu Gast.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – ASKÖ Lunz/See, 1:1 (1:1)

3 Fabian Nachbargauer 0:1

32 Clemens Hoerhan 1:1