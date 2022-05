Meister Ybbsitz gibt sich auch in Strengberg keine Blöße

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:38

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit 0:4 verlor Strengberg am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen Ybbsitz. An der Favoritenstellung ließ der SCU Ybbsitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen den FCU Strengberg einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Ybbsitz Strengberg mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Elias Huber brach für den SCU Ybbsitz den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Kurz darauf musste Keeper Manuel Wentner mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindern. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (75.) markierte Felix Wodicka wenig später seinen zweiten Treffer (82.). In der Nachspielzeit besserte Huber seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Tabellenprimus erzielte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Ybbsitz. Man hatte sich gegen den FCU Strengberg durchgesetzt.

Ybbsitz mit 70 Punkten das Um und Auf

Die Trendkurve von Strengberg geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Mit 32 ergatterten Punkten steht die Heimmannschaft auf Tabellenplatz zehn. Der FCU Strengberg verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen.

Nach 25 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SCU Ybbsitz 70 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von Ybbsitz ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Die Not des FCU Strengberg wird immer größer. Gegen Ybbsitz verlor Strengberg bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der der SCU Ybbsitz ungeschlagen ist.

Am nächsten Sonntag reist der FCU Strengberg zum ASV Kienberg/G, zeitgleich empfängt Ybbsitz den FC Sonntagberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – SCU Ybbsitz, 0:4 (0:0)

91 Elias Huber 0:4

82 Felix Wodicka 0:3

75 Felix Wodicka 0:2

60 Elias Huber 0:1