Pleite gegen Aschbach: Hollenstein bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:46

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit 2:5 verlor Hollenstein am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 80 Fans deutlich gegen die SU Aschbach. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Aschbach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte der FC Hollenstein mit 3:2 für sich entschieden.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 80 Zuschauern besorgte Julian Andreas Neudorfhofer bereits in der fünften Minute die Führung der SU Raika Aschbach. Bereits in der elften Minute erhöhte Igor Miseje den Vorsprung des Gasts. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Markus Perger in der 22. Minute, als er auf 2:1 verkürzen konnte. Die SU Aschbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Ausgleich! Daniel Kucerka war es, der in der 57. Minute den Ball im Gehäuse von Aschbach unterbrachte. Die SU Raika Aschbach drückte dann aber aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Michael Reikersdorfer (67.), Patrik Papranec (90.) und Miseje (93.) auf die Siegerstraße. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Emrah Koyuncu stand der Auswärtsdreier für die SU Aschbach. Man hatte sich gegen Hollenstein durchgesetzt.

Aschbach trifft erst spät zum klaren Sieg

Der FC Hollenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Hollenstein bisher ein. Kurz vor Saisonende belegt der FC Hollenstein mit 20 Punkten den zwölften Tabellenplatz. In der Verteidigung von Hollenstein stimmt es ganz und gar nicht: 71 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der FC Hollenstein schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (70). Die SU Raika Aschbach behauptet nach dem Erfolg über Hollenstein den vierten Tabellenplatz. Zwölf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat die SU Aschbach derzeit auf dem Konto.

Aschbach wandert mit nun 43 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des FC Hollenstein gegenwärtig trist aussieht.

Hollenstein hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 12.06.2022 gegen den ASKÖ Lunz/See. Die SU Raika Aschbach erwartet am Sonntag Lunz/See.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – SU Raika Aschbach, 2:5 (1:2)

93 Igor Miseje 2:5

90 Patrik Papranec 2:4

67 Michael Reikersdorfer 2:3

57 Daniel Kucerka 2:2

22 Markus Perger 1:2

11 Igor Miseje 0:2

5 Julian Andreas Neudorfhofer 0:1