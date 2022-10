Opponitz holt klaren Sieg beim ASV Kienberg/G.

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:26

2. Klasse Ybbstal/AV: Rund 70 begeisterte Fußballfans kamen zu diesem Spiel der 10. Runde zwischen dem ASV Kienberg/G. und dem SV Opponitz. Der SV Opponitz erreichte einen 4:1-Erfolg beim ASV Kienberg/G.

Opponitz ging durch Markus Spanring in der 15. Minute in Führung. In der 23. Minute brachte Philipp Weissensteiner das Netz für die Gäste zum Zappeln und erhöhte schnell auf 2:0. Nach 33 Minuten sah Markus Heigl (Opponitz) wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. David Eder verkürzte für Kienberg/G. später in der 37. Minute auf 1:2. Die Pausenführung des SV Opponitz fiel knapp aus. Ashkan Jalalian legte sich den Ball am Elfmeterpunkt zurecht und schoss die Kugel zum 3:1 für Opponitz über die Linie (68.). Kurz vor Schluss traf Florian Prokesch für den SV Opponitz (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Opponitz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASV Kienberg/G.

Anschlusstor von Eder bleibt nur ein Ehrentreffer

Kienberg/G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Die Lage des ASV Kienberg/G. bleibt angespannt. Gegen den SV Opponitz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Opponitz ist jetzt mit zehn Zählern punktgleich mit Kienberg/G. und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 14:14 auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der ASV Kienberg/G. tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der Sportunion Wolfsbach an. Einen Tag später empfängt der SV Opponitz den FC Göstling/Ybbs.

93 Florian Prokesch 1:4

68 Ashkan Jalalian 1:3

37 David Eder 1:2

23 Philipp Weissensteiner 0:2

15 Markus Spanring 0:1