SU Aschbach baut gegen Wolfsbach Serie aus

Details Sonntag, 09. April 2023 00:06

2. Klasse Ybbstal/AV: Am Samstag verbuchte die SU Raika Aschbach vor 150 Zuschauern einen 4:2-Erfolg gegen die Sportunion Wolfsbach. Die SU Aschbach war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Der Gast war im Hinspiel gegen die Union Wolfsbach in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:2-Sieg eingefahren.

Nach etwas mehr als 20 Minuten ertönten einige entscheidende Pfiffe. Für das erste Tor sorgte Igor Miseje. In der 23. Minute traf der Spieler von Aschbach per Elfmeter ins Schwarze. Jetzt erst recht, dachte sich Georg Berndl, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (25.) - ebenfalls per Strafstoß. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Nach 65 Minuten ging die SU Raika Aschbach durch den zweiten Treffer von Miseje in Führung. Daniel-Ioan Tulcan war zur Stelle und markierte das 2:2 von Wolfsbach (72.). Die Shclussphase gehörte allerdings dem Tabellenführer. Patrik Papranec brachte der SU Aschbach nach 74 Minuten die 3:2-Führung. Julian Andreas Neudorfhofer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Aschbach her (87.). Schließlich strich die SU Raika Aschbach die Optimalausbeute gegen die Sportunion Wolfsbach ein.

Wolfsbach machte es dem Tabellenführer nicht leicht

Die Union Wolfsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte Wolfsbach bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Die schmerzliche Phase der Sportunion Wolfsbach dauert an. Bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

53 Tore – mehr Treffer als die SU Aschbach erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ybbstal/AV. Die Saisonbilanz von Aschbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte die SU Raika Aschbach lediglich eine Niederlage ein. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der die SU Aschbach ungeschlagen ist.

Die Union Wolfsbach ist am kommenden Montag zu Gast beim SV Gaflenz. Kommenden Freitag (19:30 Uhr) bekommt Aschbach Besuch vom ASV Kienberg/G.

2. Klasse Ybbstal/AV: Sportunion Wolfsbach – SU Raika Aschbach, 2:4 (1:1)

87 Julian Andreas Neudorfhofer 2:4

74 Patrik Papranec 2:3

72 Daniel-Ioan Tulcan 2:2

62 Igor Miseje 1:2

25 Georg Berndl 1:1

23 Igor Miseje 0:1

