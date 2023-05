Göstling kassiert deutliche Niederlage bei Gresten-Reinsberg

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:05

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit 0:3 verlor der FC Göstling/Ybbs am vergangenen Samstag vor 140 Besuchern deutlich gegen den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg. Auf dem Papier ging Gresten-Reinsberg als Favorit ins Spiel gegen Göstling – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der SC Gresten beim FC Göstling/Ybbs triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Die Heimelf war von Beginn an überlegen. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg ging in Minute 39 in Führung und Elias Frühwald ließ sich als Torschütze feiern. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Ein Elfmeter sorgte für die Entscheidung. Julian Teufl trug sich in der 86. Spielminute in die Torschützenliste ein und verwandelte den Penalty zum 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte der SC Gresten, als Frühwald das 3:0 besorgte (88.). Am Schluss fuhr der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg gegen Göstling auf eigenem Platz einen Sieg ein.

gresten-Reinsberg sichert Platz sechs ab

Der Sieg über den FC Göstling/Ybbs, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Gresten-Reinsberg von Höherem träumen. Der SC Gresten verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Göstling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des FC Göstling/Ybbs immens. Göstling musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Göstling/Ybbs insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei Göstling der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Donnerstag trifft Gresten-Reinsberg auf den FC Ertl (18:00 Uhr), der FC Göstling/Ybbs reist zum SV Gaflenz (16:30 Uhr).

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FC Göstling/Ybbs, 3:0 (1:0)

88 Elias Fruehwald 3:0

86 Julian Teufl 2:0

39 Elias Fruehwald 1:0

