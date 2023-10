SU Bischofstetten demontiert Yspertal

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 70 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 9. Runde. Die SU Bischofstetten hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Yspertal das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für die SU Bischofstetten. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Bischofstetten löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste nach zehn Minuten. Die Führung des Gasts stellte dann Ondrej Gabor sicher. Der Angreifer traf vor 72 Zuschauern zum 1:0 (16.). In Minute 19 hatten auch die Heimsichen ihre erste gute Möglichkeit. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Tabellenprimus einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Gabor-Doppelpack ebnete den Weg

Gabor schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.).

Gabor nach Tormannfehler! Sebastian Aigner der Weiße, Ticker-Reporter

Christoph Schagerl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die SU Bischofstetten (61.). Eigentlich war Yspertal schon geschlagen, als Michael Schober das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). In Minute 84 hatte Noel Baier sogar noch den fünften Treffer am Fuß, nutzte seine Chance aber nicht. Die 0:4-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Der SV Yspertal bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Yspertal bei. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Yspertal, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – die SU Bischofstetten ist weiter auf Kurs. Die Offensivabteilung von Bischofsttetten funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 30-mal zu. Die SU Bischofstetten ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet acht Siege und ein Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist die SU Bischofstetten so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt Yspertal beim SG Waldhausen/Gloxwald an, während Bischofst. einen Tag zuvor den USC Maria Taferl empfängt.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SU Bischofstetten, 0:4 (0:1)

68 Michael Schober 0:4

61 Christoph Schagerl 0:3

50 Ondrej Gabor 0:2

16 Ondrej Gabor 0:1

