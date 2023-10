Cernansky trifft fünfmal: Krummnussbaum deklassiert Kleinpöchlarn

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 100 Zuschauern wollten das Spiel der 10. Runde sehen. Krummnussbaum erteilte Kleinpöchlarn eine Lehrstunde und gewann klar und deutlich mit 7:0. Damit wurde der SVK der Favoritenrolle vollends gerecht.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste nach vier Minuten. In Topform präsentierte sich Bruno Cernansky, der einen lupenreinen Hattrick markierte (15./23./34.) und dem SV Kleinpöchlarn einen schweren Schlag versetzte.

Tor, Toor, Tooor für SV Fraiss Bau Krummnussbaum zum 0:3 Bruno Cernansky nach Traumvoraabeit von Christoph Schmiedinger. Benschi14krummnußbaum, Ticker-Reporter

Vor einer Kulisse von 99 Zuschauern war es Igor Glvac, der das 4:0 für den SV Fraiss Bau Krummnussbaum erzielte. Der dominante Vortrag des Gasts im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Fünfmal Cernansky

Christoph Schmidinger legte in der 49. Minute zum 5:0 für Krummnussbaum nach. Cernansky glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SVK (68./73.). Schlussendlich setzte sich der SV Fraiss Bau Krummnussbaum mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach der klaren Pleite gegen Krummnussbaum steht Kleinpöchlarn mit dem Rücken zur Wand. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SV Kleinpöchlarn im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 34 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Yspertal/AV. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Kleinpöchlarn etwas bescheiden daher. Lediglich zwei Punkte ergatterte Kleinpöchlarn.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Kleinpöchlarn festigte der SVK den dritten Tabellenplatz. Der SV Fraiss Bau Krummnussbaum knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Krummnussbaum sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Der SVK erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die Defensivleistung von Kleinpöchlarn lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Fraiss Bau Krummnussbaum offenbarte der SV Kleinpöchlarn eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Kleinpöchlarn stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Yspertal vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Krummnussbaum den SV Erlauf.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 0:7 (0:4)

73 Bruno Cernansky 0:7

68 Bruno Cernansky 0:6

49 Christoph Schmidinger 0:5

41 Igor Glvac 0:4

34 Bruno Cernansky 0:3

23 Bruno Cernansky 0:2

15 Bruno Cernansky 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.