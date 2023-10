Der SV Erlauf vergibt bei Krummnussbaum eine 3:1-Führung

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Das "Donauwellenstadion" zählte am Samstag rund 250 Zuschauer. Krummnußbaum und der SV Erlauf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Die Ausgangslage sprach für den Krummnußbaum, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Das erste Tor des Spiels ging an den SV Erlauf. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SV Krummnußbaum: 1:0 für den SV Erlauf durch ein Eigentor von Adrian Frühwirth in der sechsten Minute. Lange währte die Freude des SV Erlauf nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Christoph Schmidinger per Elfmeter den Ausgleichstreffer für Krummnußbaum. Der SV Erlauf traf dann aber wieder zum 2:1 (25.) durch Florian Hörmann. Peter Simoner schoss die Kugel zum 3:1 für die Gäste über die Linie (27.). Es folgte der Anschlusstreffer für den Krummnußbaum – bereits der zweite für Schmidinger. Nun stand es nur noch 2:3 (31.). Der SV Erlauf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Doppelschlag dreht die Partie

Bruno Cernansky schockte das Schlusslicht und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Krummnußbaum (50./74.). Für das 5:3 von Krummnußbaum zeichnete Devrim Demirci verantwortlich (78.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Fabian De Monte für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte der Krummnußbaum gegen den SV Erlauf einen Sieg.

Nach neun absolvierten Spielen stockte der SV Krummnußbaum sein Punktekonto bereits auf 22 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv konnte dem Gastgeber in der 2. Klasse Yspertal/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 33 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte der Krummnußbaum an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Krummnußbaum sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. In den letzten fünf Partien rief der SV Krummnußbaum konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

In der Defensivabteilung des SV Erlauf knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Hintermannschaft des SV Erlauf steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 35 Gegentore kassierte der SV Erlauf im Laufe der bisherigen Saison. Mit einem von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Erlauf noch Luft nach oben.

Kommenden Donnerstag (15:00 Uhr) bekommt Krummnußbaum Besuch vom SG Waldhausen/Gloxwald. Der SV Erlauf hat nächste Woche den SV Yspertal zu Gast.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Krummnußbaum – SV Erlauf, 5:4 (2:3)

93 Fabian De Monte 5:4

78 Devrim Demirci 5:3

74 Bruno Cernansky 4:3

50 Bruno Cernansky 3:3

31 Christoph Schmidinger 2:3

27 Peter Simoner 1:3

25 Florian Hoermann 1:2

9 Christoph Schmidinger 1:1

6 Eigentor durch Adrian Fruehwirth 0:1

