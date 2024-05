Knapper Heimsieg: USV Ferschnitz dreht Spiel gegen USC Maria Taferl

Spielberichte

In einem packenden Match der 22. Runde in der 2. Klasse Yspertal/AV konnten die Ferschnitzer einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den USC Maria Taferl verbuchen. Das Spiel, das in den letzten Minuten entschieden wurde, hielt die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem.

Ein kämpferischer Beginn

Das Spiel begann mit leichter Verzögerung, doch beide Teams zeigten von Anfang an ihre Bereitschaft zu kämpfen. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven, aber torlosen Auseinandersetzungen. USC Maria Taferl kam in der sechsten Minute zu einer guten Chance, doch der Torhüter des USV Ferschnitz hielt bravourös.

Klar bessere Mannschaft bis dato. Top Chance für die Nummer 9 der Heimmannschaft, Ball geht knapp über den Kasten. Oachalkas, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Gelegenheiten, vor allem durch die Ferschnitzer, die in der 16. Minute eine Topchance durch einen Schuss über das Tor vergaben, blieb das erste Durchgang ohne Tore.

Zweite Halbzeit: Ein Spiel der Wendungen

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Intensität nicht ab. USC Maria Taferl erzielte in der 55. Minute durch Daniel Ebner das 0:1, was den Gästen einen vorübergehenden Vorteil verschaffte. Doch der USV Ferschnitz zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte den Druck. Ein Freistoß in der 53. Minute und ein anschließender Eckball zeigten das Potenzial der Heimmannschaft, gefährlich vor das Tor zu kommen.

Bernhard Zehetner wurde zum Helden für Ferschnitz, als er in der 69. Minute den Ausgleich erzielte. Dieser Treffer gab den Ferschnitzern neues Leben und sie drängten auf den Führungstreffer.

Stangenschuss Ferschnitz! Oachalkas, Ticker-Reporter

Nach einem Stangenschuss in der 74. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte, schien das Momentum vollständig auf Seiten der Ferschnitzer zu sein.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Schlussphase des Spiels. In der 90. Minute war es erneut Bernhard Zehetner, der sich durchsetzte und mit seinem zweiten Tor des Abends den USV Ferschnitz mit 2:1 in Führung brachte. Dieser späte Treffer sorgte für ekstatische Jubelszenen unter den Fans und Spielern des USV Ferschnitz, während der USC Maria Taferl enttäuscht das Feld räumen musste.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit, wobei der USV Ferschnitz als Sieger vom Platz ging. Mit diesem Ergebnis festigten die Ferschnitzer ihre Position im Spitzenfeld der Tabelle, während der USC Maria Taferl die Niederlage verdauen muss, aber dennoch in der Liga gut positioniert bleibt. Dieses Match wird sicherlich als eines der dramatischsten der Saison in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Ferschnitz : USC Maria Taferl - 2:1 (0:0)

95 Bernhard Zehetner 2:1

69 Bernhard Zehetner 1:1

55 Daniel Ebner 0:1

