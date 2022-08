Kein Sieger zwischen Bischofstetten und Ardagger/Viehdorf II

Details Sonntag, 28. August 2022 04:12

2. Klasse Yspertal/AV: Vor 100 Zuschauern trafen sich die SU Bischofstetten und die SG Ardagger/Viehdorf II. Jeweils einen Punkt holten die SU Bischofstetten und die Reserve von SG Ardagger/Viehdorf an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

Die SU Bischofstetten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Kaum war das Spiel angepfiffen, da traf Ondrej Gabor in der ersten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Dominik Grill den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0. In der 17. Minute schoss Ardagger/Viehdorf II das letzte Tor dieser turbulenten Startphase, als Philip Amon zur Stelle war. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Bischofst. mit einer Führung in die Kabine ging.

Spätes Weniger-Tor sichert das Unentschieden

Für den späten Ausgleich war Sebastian Weniger verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Alles sprach für einen Sieg der SU Bischofstetten, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SG Ardagger/Viehdorf II noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Die SU Bischofstetten ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Ardagger/Viehdorf II aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Bischofstetten erwartet am Sonntag den USC Maria Taferl. Der nächste Gegner von SG Ardagger/Viehdorf II, welcher in zwei Wochen, am 10.09.2022, empfangen wird, ist Maria Taferl.

2. Klasse Yspertal/AV: SU Bischofstetten – SG Ardagger/Viehdorf II, 2:2 (2:1)

83 Sebastian Weniger 2:2

17 Philip Amon 2:1

15 Dominik Grill 2:0

1 Ondrej Gabor 1:0