Mikula trifft dreifach: SV Neumarkt deklassiert USV Ferschnitz

Details Sonntag, 04. September 2022 01:03

2. Klasse Yspertal/AV: Der USV Ferschnitz empfing vor rund 120 Zuschauern den SV Neumarkt und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Der SV Neumarkt fertigte den USV Ferschnitz am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab.

Ein Doppelpack brachte die SV Raika Essmeister Neumarkt in eine komfortable Position: Jakub Mikula war gleich zweimal zur Stelle (14./22.). Mit dem 3:0, durch einen Freistoß von Lukas Blauensteiner, schien die Partie bereits in der 33. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Dominik Schachner die Führung des Tabellenprimus auf 4:0 aus. SV Neumarkt hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Mikula Mann des Tages

Mikula schraubte das Ergebnis in der 47. Minute mit dem 5:0 für die SV Raika Essmeister Neumarkt in die Höhe. Marcel Fuchs legte in der 78. Minute zum 6:0 für SV Neumarkt nach. Mit dem Spielende fuhr SV Neumarkt einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Ferschnitz klar, dass gegen die SV Raika Essmeister Neumarkt heute kein Kraut gewachsen war.

Den Blick aufs Klassement wird man beim USV Intersport Winninger Ferschnitz – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gastgeber abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zehnten Rang. In dieser Saison sammelte Ferschnitz bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt der USV Intersport Winninger Ferschnitz beim SKV St. Oswald an, während die SV Raika Essmeister Neumarkt zwei Tage später den SV Kleinpöchlarn empfängt.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Intersport Winninger Ferschnitz – SV Raika Essmeister Neumarkt, 0:6 (0:4)

78 Marcel Fuchs 0:6

47 Jakub Mikula 0:5

45 Dominik Schachner 0:4

33 Lukas Blauensteiner 0:3

22 Jakub Mikula 0:2

14 Jakub Mikula 0:1