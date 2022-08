FCU Frankenfels und SV Kleinpöchlarn lieferten sich eine spannende Partie

Details Montag, 22. August 2022 04:27

2. Klasse Yspertal/AV: Über 100 Zuschauer kamen nach Kleinpöchlarn und wollten das Spiel gegen den FCU Frankenfels beobachten. Im Spiel des SV Kleinpöchlarn gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Das Spiel brauchte praktisch keine Anlaufzeit. Mathias Berger brachte den FCU Frankenfels schon in der siebten Minute nach vorn. Kurz darauf hatte Berger sogar die Chance auf das 2:0. Philipp Steininger witterte dann aber seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kleinpöchlarn ein (25.). Dominik Lukas Rauchberger war es, der in der 28. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte und das Spiel drehen konnte. In der 32. Minute erzielte Alexander Gruber auch noch das 3:1 für Frankenfels. Kurz vor der Pause traf Mihai-Lucian Foca für den SV Kleinpöchlarn (44.) und verkürzte auf 3:2. Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Packende Partie hatte keinen Verlierer verdient

Auch in Halbzeit zwei fanden die Heimischen schneller ins Spiel. Innerhalb weniger Minuten trafen Jakub Maly (47.) und Steininger (51.) und drehten das Spiel wieder in Richtung Heimelf. Damit bewies Kleinpöchlarn nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Doch das Spiel war noch nicht gewonnen. Nach 67 Minuten rettete zunächst der Pfosten für die Hausherren. Nico Pfeffer ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und hämmerte das Spielgerät mit viel Kraft zum 4:4 für den FCU Frankenfels. Danach standen die beiden Keeper im Mittelpunkt, die beide mit Glanzparaden den Punkt festhielten. Beide Mannschaften wollten nach einem offenen Schlagabtausch das Remis nicht akzeptieren und spielten auf Sieg, doch nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SV Kleinpöchlarn und Frankenfels schließlich mit einem Remis.

34 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto von Kleinpöchlarn. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz neun.

Mit vier Punkten auf der Habenseite steht der SV Kleinpöchlarn derzeit auf dem vierten Rang.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 4:4 (2:3)

76 Nico Pfeffer 4:4

51 Philipp Steininger 4:3

47 Jakub Maly 3:3

44 Mihai-Lucian Foca 2:3

32 Alexander Gruber 1:3

28 Dominik Lukas Rauchberger 1:2

25 Philipp Steininger 1:1

7 Mathias Berger 0:1