Knapper Sieg des SPU TSV Nöchling beim USV Münichreith

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 65 Zuschauer kamen nach Münichreith und wollten das Spiel der 5. Runde mitverfolgen. Die SPU TSV Nöchling gewann gegen Münichreith mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Manuel Grabner brachte Nöchling in der 26. Minute nach vorn. In der 31. Minute erhöhte Florian Spiegl auf 2:0 für die Gäste. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Lukas Duris mit dem 1:2 für den USV Münichreith zur Stelle (45.). Die Pausenführung der SPU TSV Nöchling fiel knapp aus. Torschütze Manuel Grabner (Nöchling) musste nach 50 Minuten mit der Gelb-Roten Karte frühzeitig unter die Dusche. Für das zweite Tor von Münichreith war erneut Duris verantwortlich, der in der 55. Minute das 2:2 besorgte. Fabian Schopf machte in der 82. Minute das 3:2 von Nöchling perfekt. Zum Schluss feierte die SPU TSV Nöchling einen dreifachen Punktgewinn gegen den USV Münichreith.

Schopf tütet den ersten Saisonsieg ein

Münichreith verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei.

Nöchling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich die SPU TSV Nöchling im Klassement auf Platz elf.

Für den USV Münichreith gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der letzte Dreier liegt für Münichreith bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist der USV Münichreith zum FCU Frankenfels/Schwarzenbach, zeitgleich empfängt Nöchling den SV Fraiss Bau Krummnussbaum.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – SPU TSV Nöchling, 2:3 (1:2)

82 Fabian Schopf 2:3

55 Lukas Duris 2:2

45 Lukas Duris 1:2

31 Florian Spiegl 0:2

26 Manuel Grabner 0:1