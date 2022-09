Erfolgreiche Aufholjagd von Yspertal gegen St. Oswald

Details Montag, 26. September 2022 00:11

2. Klasse Yspertal/AV: Vor rund 140 Zuschauern trafen am Sonntag der SKV St. Oswald und der SV Yspertal aufeinander. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Yspertal mit 3:2 gegen den SKV St. Oswald für sich entschied. St. Oswald war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Lange Zeit passierte nicht viel in diesem Spiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sebastian Katzengruber sein Team in der 34. Minute. Zur Pause behielt der SKV St. Oswald die Nase knapp vorn. Hannes Reutner erhöhte den Vorsprung des Tabellenletzten nach 53 Minuten sogar auf 2:0. Einige rechneten damit schon mit einer Überraschung. Doch Markus Affengruber verkürzte für Yspertal später in der 61. Minute auf 1:2. Der SV Yspertal hatte aber noch Rene Schaumüller in den Reihen. In Minute 69 erzielte er den 2:2-Ausgleich. Schaumüller witterte nur drei Minuten später seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (72.). Die Zeichen standen auf Sieg für St. Oswald, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Schaumüller rettet Yspertal die drei Punkte

Mit 24 Gegentreffern hat die Heimmannschaft schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur drei Tore. Das heißt, der SKV St. Oswald musste durchschnittlich 3,43 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. St. Oswald ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Yspertal belegt momentan mit zehn Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Yspertal bei.

Nächster Prüfstein für St. Oswald ist die SPU TSV Nöchling (Sonntag, 15:30 Uhr). Yspertal misst sich am selben Tag mit der SU Bischofstetten (16:00 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – SV Yspertal, 2:3 (1:0)

72 Rene Schaumueller 2:3

69 Rene Schaumueller 2:2

61 Markus Affengruber 2:1

53 Hannes Reutner 2:0

34 Sebastian Katzengruber 1:0