Maria Taferl lässt gegen Erlauf nichts anbrennen

2. Klasse Yspertal/AV: Am Sonntag begrüßte der USC Maria Taferl vor rund 70 Zuschauern den SV Erlauf. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Maria Taferl aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USC Maria Taferl die Nase vorn.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Alexander Hofbauer traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Der SV Erlauf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Maria Taferl in die Kabinen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Reithmayer für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte der USC Maria Taferl gegen den SV Erlauf einen Sieg.

Tore in erster und letzter Minute

Durch den Erfolg verbesserte sich Maria Taferl im Klassement auf Platz zehn. In dieser Saison sammelte Maria Taferl bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt der SV Erlauf in der Tabelle auf Platz elf zurück. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Die Lage des SV Erlauf bleibt angespannt. Gegen den USC Maria Taferl musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Maria Taferl wird am kommenden Sonntag vom USV Intersport Winninger Ferschnitz empfangen. Der SV Erlauf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 09.10.2022 gegen den USV Ferschnitz.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SV Erlauf, 2:0 (1:0)

91 Florian Reithmayer 2:0

1 Alexander Hofbauer 1:0