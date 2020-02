Taktische Periodisierung als Konzept - Korneuburgs Mannschaft steigert sich in der Vorbereitung

Details Montag, 24. Februar 2020 18:36

Für SC Korneuburg lief es in der ersten Saisonhälfte nicht nach Wunsch und der Verein liegt nach einem schwierigen Herbst mit acht Punkten an der letzten Stelle der 2. Landesliga Ost. Thomas Darazs war in der Schlussphase der Hinrunde als Trainer zur Mannschaft gestoßenen und legte in den vergangenen Monaten viel Wert darauf, gewisse Verhaltensweisen zu verändern. Der Kader wurde punktuell verändert, Slaven Lalic ging zu Wienerberg, Goalie Pascal Hrabak zu Ladendorf und Edin Salkic trainiert mit der U23 mit. Im Gegenzug wurden fünf Akteure mit an Bord geholt, neben Schlussmann Bernhard Pulker von Auersthal wurde auch Tormann Semir Karalic von Mauerwerk verpflichtet, er gehört der Admira. Antonio Dolibasic wurde von Sierndorf zurückgeholt, Mario Dilberovic spielte im Herbst noch bei Würmla und Fabio Schuckert bei Brunn. Terence Tutschku gibt nach längerem Ausfall sein Comeback.

Noch ein Test pro Woche

"Das Wetter hilft uns, wir können am Platz trainieren und grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Nach den Semesterferien waren in einer Woche schon zwei Spiele ausgemacht, eine Absage war nicht möglich und es hat mir nicht gut gefallen. Jetzt hat unsere Mannschaft eine richtig gute Trainingswoche abgeliefert, beim letzten Test am Samstag gegen Apetlon (Burgenland, II. Liga Nord) war die Art und Weise des Spielens ein Fortschritt", sieht Trainer Darazs in den letzten Wochen eine positive Entwicklung. "Es gibt zwar ein paar Blessuren, aber keine Verletzungen, die Langzeitverletzten Christian Steindl und Jakob Trobollowitsch starten wieder ins Training. Ich gehe davon aus, dass alle Spieler bis zu Beginn der Rückrunde wieder komplett fit sind", so Korneuburgs Coach weiter.

Pro Woche wird bis zum Frühjahresstart dreimal trainiert und als Highlight ein Vorbereitungsmatch absolviert, der Übungsleiter des 14. der 2. Landesliga Ost erläutert die angewendete Trainingsphilosophie zur weiteren Entwicklung: "Das Trainingskonzept ist bei uns das Spiel, wir arbeiten nach der taktischen Periodisierung und so wird das Training zusammengestellt. Wir spielen Fußball, es kann alles bei kleineren Spielen mit weniger Akteuren oder großen Spielen trainiert werden und ich habe so auch keine müden Spieler."

Am 21. März startet Korneuburg mit dem Auswärtsmatch gegen Sierndorf in die Rückrunde, man will im Frühjahr ein anderes Gesicht und begeisternden Fußball zeigen. Auf die Frage, ab wann man sich auf die ersten Gegner der zweiten Saisonhälfte vorbereitet und die Grundformation für den Rückrundenstart gefunden werden soll, meint Thomas Darazs: "Im Hinblick auf die folgenden Gegner wird es die eine oder andere Adaption geben, wir werden aber flexibel bleiben. Ich bin ein Freund davon, dass die Spieler, die gemeinsam auflaufen, so viel wie möglich zusammenspielen. Es wird ab auch davon abhängen, wie gut der jeweilige Akteur gerade drauf ist."

