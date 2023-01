TSU Obergänserndorf: Erstliga-Talent im Anmarsch

Details Montag, 30. Januar 2023 15:38

Mit vier Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen hat sich die TSU Obergänserndorf in der Hinrunde der 2. Landesliga Ost den siebten Tabellenplatz erspielt. Wie im Gespräch mit dem Sportlichen Leiter des Vereins, Darijo Majstorovic, anklingt, hätte man sich vom abgelaufenen Herbst durchaus etwas mehr erwartet. Da Hadern im Fußball bekanntlich wenig nützt, ist der Blick in Obergänserndorf freilich längst wieder nach vorne gerichtet. Der Kader sollte einen Tick stärker aufgestellt sein als dies zuletzt der Fall war.

Hochinteressante Personalie soll schon bald ins Training einsteigen

Dass im Fußball nicht immer alles nach Plan läuft, weiß man in Obergänserndorf nur zu gut. Im Herbst machte der TSU vor allem der Verletzungsteufel einen Strich durch die Rechnung. Dennoch hat man sich in Anbetracht der schwierigen Umstände gut verkauft. „Angesichts des Kaders, den wir aufgestellt hatten, hatten wir uns schon erwartet, dass wir etwas weiter vorne sind. Aufgrund der Verletzungen – wir hatten beinahe jede Partei drei oder vier Ausfälle zu beklagen – sind wir leider nicht ganz im Soll, dennoch sind wir nicht unzufrieden. Wären alle fit gewesen, hätten wir sicher ein paar Punkte mehr gesammelt, in Anbetracht der Verletzungen sind wir aber eigentlich zufrieden mit der Hinrunde“, fasst Obergänserndorfs Darijo Majstorovic zusammen.

Der Sportliche Leiter bastelt gerade an einer hochinteressanten Personalie. So soll es einen bosnischen Spieler, der gerade den Nachwuchs bei Erstligist FK Tuzla City durchlaufen hat, nach Obergänserndorf verschlagen. Der junge Mann zieht berufsbedingt nach Österreich und wird nach den Semesterferien ins Training einsteigen. Weitere Details möchte Majstorovic zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht preisgeben.

Obergänserndorf mit spannendem Kader für die Rückrunde

Darüber hinaus wechselt mit Mato Tadic ein echter Knipser zum Tabellensiebten. Mit Nenad Gavrovic (länger gesperrt) und Mario Reinagl (länger verletzt) gibt man umgekehrt zwei Spieler ab, die zuletzt nicht viel gespielt haben. „Der Kader war schon stark, wir haben mit Okunakul den Spieler der Hinrunde in unseren Reihen, haben eine sehr gute Offensive und sind hinten eh ganz gut gestanden.“

Für die Vorbereitung greift man beim aktuell Siebten auf Altbewährtes zurück. So wird es kein Trainingslager geben, zunächst verlagert man die Einheiten aber auf einen nahegelegenen Kunstrasen. Ab März möchte man dann wieder am Sportplatz in Obergänserndorf trainieren.

Zu den Ambitionen für das Frühjahr äußert sich der Sportliche Leiter wie folgt: „Unser Ziel ist es jetzt einmal, uns einmal in der Tabelle zu verbessern. Ich sage einmal, zwei Plätze plus sollten drin sein“, so Darijo Majstorovic.