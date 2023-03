Nur sieben Feldspieler verfügbar: SC Katzelsdorf aktuell von Grippewelle geplagt

Details Montag, 13. März 2023 16:41

Der SC Katzelsdorf überwinterte in der 2. Landesliga Ost als Neunter auf einem einstelligen Tabellenplatz. Was sich erst einmal grundsolide anhört, birgt aber auch eine gewisse Rest-Gefahr, beträgt der Vorsprung auf den 13. und Vorletzten aus Bisamberg nur einen Punkt. Trainer Peter Lackner erklärte sich bereit, exklusiv für Ligaportal.at zu aktuellen Fragen rund um Vorbereitung oder Testspiele Stellung zu beziehen sowie einen Ausblick auf die in zirka zwei Wochen beginnende Rückrunde vorzunehmen.

Ligaportal.at: Herr Lackner, wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf der Vorbereitung, sind Sie zufrieden?

Peter Lackner: Grundsätzlich ist es nicht so schlecht gelaufen, leider Gottes hatten wir aber die eine oder andere schwere Verletzung. Tobias Imnitzer hat sich das Syndesmoseband gerissen, dann haben wir mit Torhüter Lechner einen langfristigen Ausfall, wir hatten generell auf der Tormannposition ein bisschen Probleme, das hat gar nicht gepasst, aber im Großen und Ganzen haben alle gut mitgezogen, es waren gute Einheiten, auch von den Spielen her kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Im letzten Spiel hatten wir aufgrund von Krankheiten – bei uns grassiert derzeit eine Grippewelle - allerdings nur sieben Feldspieler zur Verfügung, auch im heutigen Training sind es nur sieben Feldspieler. Wir haben bis zum Rückrundenbeginn allerdings noch 14 Tage, da können sich noch alle fangen und außerdem noch Trainingseinheiten absolvieren.

Ligaportal.at: Hat sich auf dem Transfermarkt seit dem letzten Update (Markus Sramek, Bernhard Fucik, Moritz Stangl, Dominik Hemmelmayer, Maximilian Tisch) noch etwas getan, wurden weitere Spieler verpflichtet?

Peter Lackner: Wir haben daneben noch Eugene Michael verpflichtet (Anm. kam von Dinamo Helfort). Die Neuzugänge haben sich gut eingefügt, das passt denke ich gut. Es sind ein paar Junge dabei, aber auch routinierte Spieler, sie haben sich sehr gut eingelebt, das passt.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm, konkret die ersten beiden Partien, ein?

Peter Lackner: Als schwierig. Wir haben zwei Auswärtspartien, starten gleich in Wolkersdorf, dann spielen wir in Bad Vöslau. Das sind keine leichten Aufgaben, wir sind aber guter Dinge, dass wir dort punkten werden. Es wird aber schwierig, das ist natürlich keine einfache Aufgabe, gleich in Wolkersdorf zu starten, aber wenn du hier gleich einen guten Start hättest, wäre das schon gut. Wir werden uns gut vorbereiten.

Ligaportal.at: Wer wird heuer Meister der 2. Landesliga Ost?

Peter Lackner: Ich denke, wenn die äußeren Umstände passen, wird das schon Korneuburg machen. Sie haben sicherlich den besten Kader.

