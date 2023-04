TSU Obergänserndorf will sich nach stabilem Start noch etwas nach oben orientieren

Details Donnerstag, 06. April 2023 10:40

Nach 15 gespielten Runden liegt die TSU Obergänserndorf im sicheren Mittelfeld der 2. Landesliga Ost. Man konnte bislang 20 Punkte erspielen, ein Fünftel davon fuhr man in den beiden bisherigen Auftritten in der Frühjahrsmeisterschaft ein. Das erste Fazit zur Rückrunde fällt daher positiv aus, man sollte damit nicht Gefahr laufen, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Die Mannschaft performt damit klar besser als noch in der Vorsaison. Darijo Majstorovic, seines Zeichens sportlicher Leiter der TSU Obergänserndorf hat sich Zeit genommen, um einige Fragen von ligaportal.at zu beantworten.

Ligaportal.at: Herr Majstorovic, wie fällt Ihr Resümee nach den ersten beiden Spieltagen hinsichtlich Ihrer Mannschaft aus?

Darijo Majstorovic: Wir haben zwei Runden gespielt, dabei vier Punkte geholt, das Resümee fällt also sehr positiv aus.

Ligaportal.at: Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass man so positiv performen konnte?

Darijo Majstorovic: Zunächst wahrscheinlich am Trainer, und dass wir endlich halbwegs alle Leute beisammen hatten, bis auf einen Spieler. Die Hinrunde war doch von vielen Verletzungen und Ausfällen geprägt. Wir haben jedenfalls einen guten Kader.

Ligaportal.at: Wenn man die Tabelle mit jener aus dem Herbst vergleicht – was hat sich aus Ihrer Sicht verändert?

Darijo Majstorovic: Was die Platzierung betrifft, stehen wir gleich da, wir streben aber eine Verbesserung von mindestens einem Platz an, wenn es geht zwei, das wäre ideal. Die Top fünf wären irgendwo das Ziel.

Ligaportal.at: Was ist aus Ihrer Sicht bislang die größte Überraschung, wer hat positiv aufgezeigt, wer enttäuscht?

Darijo Majstorovic: In der Rückrunde ist für mich Katzelsdorf das Team der Stunde, natürlich zusammen mit Korneuburg, bei Korneuburg war das aber zu erwarten. Katzelsdorf hat sich zwar auch sehr gut verstärkt, aber dass das so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, für mich sind sie momentan die Mannschaft der Stunde. Enttäuscht hat mich in dem Sinne keiner, vielleicht ein bisschen Wolkersdorf, hier hätte ich gedacht, die bleiben länger dran, zwei Niederlagen zum Auftakt hätte ich mir nicht erwartet.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret?

Darijo Majstorovic: Auf alle Fälle ein schweres Spiel. Katzelsdorf ist neu in der Liga, für mich aber gemeinsam mit Korneuburg im Moment vielleicht die beste Mannschaft. Das wird ein harter Brocken, aber nicht unlösbar.

Ligaportal.at: Gibt es sonst noch etwas Neues im Verein?

Darijo Majstorovic: Nein, bei uns läuft es immer wunderbar wie auf Schienen, es gibt keine Probleme, aber auch keine großen Supermomente, wir sind da, wo wir uns hinbewegen wollen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und einstellig sein.

