Klosterneuburg bezwingt Brunn/Geb. in der Schlussphase

Details Samstag, 30. September 2023 00:02

2. Landesliga Ost: An die 170 Besucher kamen nach Klosterneuburg und wollten das Spiel des FC Klosterneuburg gegen den SC Brunn/Gebirge mitverfolgen. Der FC Klosterneuburg erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Brunn/Geb. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Klosterneuburg den maximalen Ertrag.

Die Gäste aus Brunn/Geb. hatten bereits nach 90 Sekunden die erste Möglihckeit, doch der Kopfball ging nur knapp über das Gehäuse. Praktisch im Gegenzug meldeten sich auch die Heimischen erstmals in der Offensive an und scheiterten mit einem abgefälschten Distanzschuss (2.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Doppelpack von Hueber ebnet den Weg

Erst in der Schlussphase gab es dann auch Tore zu sehen. Die Gastgeber jubelten nach 69 Minuten über die Führung. Christian Hueber brachte den SC Brunn/Geb. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 69. und 76. Minute vollstreckte. Wieder nur sieben Minuten später war das Spiel dann entschieden. Leopold Vogel stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für den FC Klosterneuburg sicher. Am Schluss gewann Klosterneuburg gegen Brunn/Geb.

Der Sieg über den SC Brunn/Geb, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den FC Klosterneuburg von Höherem träumen. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Klosterneuburg bei. Zuletzt lief es erfreulich für die Gastgeber, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage fiel der SC Brunn/Geb. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Der FC Klosterneuburg tritt am kommenden Freitag beim SV Stockerau an, Brunn/Geb. empfängt am selben Tag den ASK Ebreichsdorf.

2. Landesliga Ost: FC Klosterneuburg – SC Brunn/Geb, 3:0 (0:0)

83 Leopold Vogel 3:0

76 Christian Hueber 2:0

69 Christian Hueber 1:0

