Wolkersdorf gewinnt das Derby in Mistelbach

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor rund 550 Zuschauern fand am Freitagabend das "Weinviertel-Derby" statt. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Gerin Druck Wolkersdorf mit 2:1 gegen den FC spusu Mistelbach gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaft ab und verhinderten Gegentore. Doch Albert Kautz war vor 555 Zuschauern mit der Führung für die Heimelf zur Stelle (26.). Mistelbach brachte die Führung in die Halbzeit und hatte Hoffnung, diese auch bis zum Ende zu halten. Mit einem Tor Vorsprung für den FC Mistelbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Schöpf dreht das Spiel: Später Treffer bringt den Sieg

Eine halbe Stunde in Halbzeit zwei hielt der knappe Vorsprung des FC Mistelbach. Doch der SC Wolkersdorf markierte in der 75. Minute den Ausgleich durch einen treffer von Daniel Schöpf. Jetzt war das Momentum auf Seiten der Gäste.

Elfmeter für Wolkersdorf! Johann Lanscha, Ticker-Reporter

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Schöpf den entscheidenden Führungstreffer per Elfmeter erzielte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Wolkersdorf Mistelbach 2:1.

Trotz der Schlappe behält der FC spusu Mistelbach den neunten Tabellenplatz bei. Dem Gastgeber bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Der SC Gerin Druck Wolkersdorf behauptet nach dem Erfolg über den FC Mistelbach den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Wolkersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Die letzten Resultate von Wolkersdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt Mistelbach bei FC Flyeralarm Admira Panthers an, während der SC Gerin Druck Wolkersdorf einen Tag zuvor den SC Brunn/Geb. empfängt.

2. Landesliga Ost: FC spusu Mistelbach – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:2 (1:0)

89 Daniel Schoepf 1:2

75 Daniel Schoepf 1:1

26 Albert Kautz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.