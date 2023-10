SC Brunn/Geb. verliert Spitzenspiel beim SC Wolkersdorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor 160 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Topspiel der Runde. Durch ein 3:1 holte sich der SC Wolkersdorf in der Partie gegen den SC Brunn/Geb. drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Gerin Druck Wolkersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Brunn/Geb. bereits in Front. Die Gäste hatten zwei Abschlüsse, die zunächst von der Abwehr der Heimischen geblockt werden konnte, doch der dritte Versuch brachte Matthias Nemetz alleine vor dem Tor in die Abschlussmöglichkeit und dieser markierte in der vierten Minute die Führung. In Minute 19 hatte Wolkersdorf den Ausgleich parat. Daniel Schöpf trat zum Sololauf an, umkurvte Abwehr und Torhüter und schob ins leere Tor zum 1:1 ein. Einige Minuten vor der Pause erzielte die Heimmannschaft die 2:1-Führung. Daniel Schöpf versenkte einen Freistoß aus gut 18 Metern ins Tormanneck. Zur Pause war der SC Gerin Druck Wolkersdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Daniel Schöpf mit Dreierpack der Matchwinner

Die erste Chance im zweiten Durchgang fanden die Gastgeber vor. Nach einem weiten Ball konterten die Heimischen, doch der Abschluss im Eins-gegen-Eins konnte von Keeper Christian Haselbauer pariert werden. Auch danach kam der SC Wolkersdorf zu weiteren guten Möglichkeiten um die Führung auszubauen. Nach etwas mehr als einer Stunde tarfen die Gäste zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Der SC Brunn/Geb. hatte aber dann noch zwei Möglichkeiten um den Spielstand auszugleichen, doch zuerst wurde ein Schuss nur knapp über die Querlatte gelenkt und der folgende Eckball wurde ebenfalls gefährlich, ohne jedoch Zählbares daraus schlagen zu können. In der 83. Minute brachte der SC Wolkersdorf das Netz dann doch noch einmal zum Zappeln. Daniel Schöpf verwandelte einen Foul-Elfmeter zum 3:1. Am Schluss gewann Wolkersdorf gegen den SC Brunn/Geb.

Die Aufstellungen

Wolkersdorf Trainer: Markus Siebenhandl Markus Siebenhandl T G GR R RNr. Spieler Position 01 Maximilian Schiener Tor 04 Matthias Hager Abwehr 06 Marcel Bleyer Abwehr 20 Thomas Hochmeister Abwehr 21 Niklas Mikulanec Abwehr 07 Emanuel Rajdl Mittelfeld 10 Daniel Schöpf (K) Mittelfeld 15 Fabian Stöckl Mittelfeld 18 Thomas Petronczki Mittelfeld 27 David Lippeck Mittelfeld 37 Ahmed El Dib Sturm T G GR R RNr. Spieler Position 33 Maximilian Weiss Ersatz 05 Mathias Stöckl Ersatz 08 Kevin Wagner Ersatz 09 Nicolas Pulz Ersatz 16 Raffael Maier Ersatz 22 Julian Grader Ersatz.

Brunn/Geb. Trainer: Ing. Robert Schiener Ing. Robert Schiener T G GR R RNr. Spieler Position T Christian Haselbauer (K) - 04 Patrick Baumeister - 05 Nils Berger - 06 Matthias Nemetz - 07 David Würfel - 11 Julian Uhlig - 12 Philipp Gallhuber - 14 Christoph Lorinson - 16 Ronald Datler - 17 Manuel Buchta - 21 Klemens Obitsch - T G GR R RNr. Spieler Position ET Sebastian Wittich Ersatz 03 Antonio Janjic Ersatz 15 Severin Reil Ersatz 18 Mohsen Anwari Ersatz.

Nach dem klaren Erfolg über den SC Brunn/Geb. festigt der SC Gerin Druck Wolkersdorf den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des SC Wolkersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 23 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Wolkersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Brunn/Geb. hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Der Motor des SC Brunn/Geb. stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim SC Gerin Druck Wolkersdorf, wo man insgesamt 21 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Freitag reist der SC Wolkersdorf zum SV Stockerau, zeitgleich empfängt der SC Brunn/Geb. FC Flyeralarm Admira Panthers.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SC Brunn/Geb, 3:1 (2:1)

83 Daniel Schoepf 3:1

37 Daniel Schoepf 2:1

19 Daniel Schoepf 1:1

4 Matthias Nemetz 0:1

