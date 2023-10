Klosterneuburg filetiert Bad Vöslau

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Rund 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 11. Runde. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Klosterneuburg und der ASK Bad Vöslau mit dem Endstand von 7:0. Klosterneuburg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bad Vöslau einen klaren Erfolg.

Christian Hueber brachte den ASK Bad Vöslau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der elften und 34. Minute vollstreckte. Beim 1:0 wurde er zentral frei gespielt und brachte den Ball im Kurzen Eck unter. Beim 2:0 nutzte Hueber einen Annahmefehler der Hintermannschaft und knallte den Ball unter die Latte. Die Heimelf machte weiter Druck und sorgte mit einem Doppelschlag für die vorzeitige Entscheidung in diesem Spiel. Denn mit dem 3:0, nach einem schnellen Konter, von Daniel Koch für den FC Klosterneuburg war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Kurios war der nächste Treffer. Praktisch vom Anstoß weg spielten die Gäste zurück und patzten bei der Ballannahme. Hueber nutzte den Fehler und ließ in der 37. Minute den Vorsprung auf 4:0 anwachsen. Die Überlegenheit von Klosterneuburg spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Hueber glänzt als vierfacher Torschütze

Für Bad Vöslau war es ein Tag zum Vergessen. In der Schlussphase legten die Hausherren noch dreimal nach. Hueber (72.), Leopold Vogel (86.) und Tobias Roy (90.) machten das Unheil perfekt. Beim 7:0 ging ein folgenreicher Ausflug des Keepers voran, der den Ball an der Mittellinie verlor und Roy ins verweiste Tor traf. Mit dem Spielende fuhr Klosterneuburg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Gäste klar, dass gegen den FC Klosterneuburg heute kein Kraut gewachsen war.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des FC Klosterneuburg ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Klosterneuburg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nachdem in den letzten fünf Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der ASK Bad Vöslau im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang sieben.

Mit diesem Sieg zog der FC Klosterneuburg an Bad Vöslau vorbei auf Platz fünf. Der ASK Bad Vöslau fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Klosterneuburg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim 1. FC Bisamberg an. Einen Tag später empfängt Bad Vöslau den ASK Ebreichsdorf.

2. Landesliga Ost: FC Klosterneuburg – ASK Bad Vöslau, 7:0 (4:0)

90 Tobias Roy 7:0

86 Leopold Vogel 6:0

72 Christian Hueber 5:0

37 Christian Hueber 4:0

36 Daniel Koch 3:0

34 Christian Hueber 2:0

11 Christian Hueber 1:0

