Horn Amateure verlieren hoch bei Bisamberg

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:03

2. Landesliga Ost: Etwa 100 Besucher kamen am Freitagabend nach Bisamberg zum Spiel der 10. Runde. Der 1. FC Bisamberg fertigte den SV Horn Amateure am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Bisamberg setzte sich standesgemäß gegen die Horn Amateure durch.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste aus Horn. Dann kam aber Bisamberg immer besser ins Spiel und fand die erste Möglichkeit vor, doe noch von Torhüter Jonas Maurer zunichte gemacht wurde. Für das erste Tor sorgte Markus Burger. In der 19. Minute traf der Spieler des 1. FC Bisamberg ins Schwarze, nachdem er denn Ball über den Keeper hinweg ins Tor lupfte. Doch dann drückten die Gäste wieder auf das Tor der Heimischen, vergab aber einige gute Möglichkeiten. Dominik Volf erhöhte für Bisamberg kurz vor der Pause per Elfmeter auf 2:0 (45+2.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Burgers zweiter Treffer brachte Vorentscheidung

In Halbzeit zwei lief das Spiel hauptsächlich in eine Richtung. Anis Balti kam auf halbrechter Position zum Ball und hob diesen mit viel Gefühl in die Mitte, wo Burger den Ball volley übernahm und zum dritten Tagestreffer in der 64. Spielminute vollendete. Markus Knebel legte in der 69. Minute zum 4:0 für den 1. FC Bisamberg nach, als er den Ball über den herauseilenden Keeper hinweg ins leere Tor hob. Anis Balti nutzte einen Fehler im Aufbau der Gäste, ging an zwei Gegenspielern vorbei und baute den Vorsprung des Gastgebers in der 90. Minute aus. Am Ende kam Bisamberg gegen den SV Horn Amateure zu einem verdienten Sieg.

Die Aufstellungen

Bisamberg Trainer: Rene Hieblinger Rene Hieblinger T G GR R RNr. Spieler Position T Christoph Sauer - 07 Antonio Stojimenov - 08 Markus Burger - 09 Mikhail Kalini - 10 Dominik Volf - 11 Markus Knebel - 17 Alexander Holzer - 19 Martin Stehlik (K) - 22 Shoma Sato - 23 Benedikt Berger - 77 Anis Balti - T G GR R RNr. Spieler Position ET Maximilian Hörhager Ersatz 06 Niklas Dittrich Ersatz 12 Leonhard Donner Ersatz 13 Vinzenz Euler-Rolle Ersatz 21 Lukas Wallner Ersatz 36 Vincent Hefelle Ersatz.

Horn Amateure Trainer: Michael Hennebichler Michael Hennebichler T G GR R RNr. Spieler Position T Jonas Maurer - 07 Amar Hot - 09 Alexander Weigand - 10 Thomas Reichenvater (K) - 11 Leon Corkovic - 16 Hayato Uchimura - 19 Mark Erös - 20 Sami Vehabovic - 21 Tyrese Osatohanmwen Ikekpolor - 27 Pascal Eidher - 29 Oliver Tarko - T G GR R RNr. Spieler Position ET Mario Gebhart Ersatz 08 Nil Shelil Ersatz 14 Bojan Plisnic Ersatz 17 Ehad Alili Ersatz 22 Anton Tödling Ersatz 23 Hayat Wakilzadeh Ersatz.

Trotz des Sieges bleibt der 1. FC Bisamberg auf Platz vier. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Bisamberg bei. Die letzten Resultate des 1. FC Bisamberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Horn Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Gasts knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit nur fünf Treffern stellt das Schlusslicht den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga Ost. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Horn Amateure insgesamt nur einen Zähler.

Nächster Prüfstein für Bisamberg ist der SC Katzelsdorf (Samstag, 15:30 Uhr). Die Horn Amateure misst sich am selben Tag mit dem SV Donau Langenlebarn (17:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – SV Horn Amateure, 5:0 (2:0)

90 Anis Balti 5:0

69 Markus Knebel 4:0

64 Markus Burger 3:0

47 Dominik Volf 2:0

19 Markus Burger 1:0

