Der FC Mistelbach schießt Bad Vöslau ab

Details Samstag, 11. November 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Vor rund 180 Zuschauern kam es am 15. Spieltag zum Duell zwischen dem FC Mistelbach und dem ASK Bad Vöslau. Der FC Mistelbach fertigte den ASK Bad Vöslau am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Mistelbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bad Vöslau einen klaren Erfolg.

Der FC spusu Mistelbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Albert Kautz traf in der sechsten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Zuvor musste Armin Eckl wegen einer Torchancenverhinderung vom Platz (6.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für den ASK Bad Vöslau. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marcel Bauer schnürte einen Doppelpack (8./22.), sodass der FC Mistelbach fortan mit 3:0 führte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Leon Aichinger die Führung der Gastgeber aus. Mistelbach gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Eigentor fixierte den Endstand

Durch ein Eigentor von Adem Makic verbesserte der FC spusu Mistelbach den Spielstand auf 5:0 für sich (65.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr der FC Mistelbach einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Mistelbach momentan auf dem Konto. Der FC spusu Mistelbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Die Hintermannschaft von Bad Vöslau steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 34 Gegentore kassierten die Gäste im Laufe der bisherigen Saison. Nun musste sich der ASK Bad Vöslau schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Situation von Bad Vöslau ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den FC Mistelbach handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

Mistelbach setzte sich mit diesem Sieg vom ASK Bad Vöslau ab und belegt nun mit 23 Punkten den sechsten Rang, während Bad Vöslau weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt der FC spusu Mistelbach dann im nächsten Spiel den 1. FC Bisamberg, während der ASK Bad Vöslau am gleichen Tag beim SC Brunn/Geb. antritt.

2. Landesliga Ost: FC spusu Mistelbach – ASK Bad Vöslau, 5:0 (4:0)

65 Eigentor durch Adem Makic 5:0

42 Leon Aichinger 4:0

22 Marcel Bauer 3:0

8 Marcel Bauer 2:0

6 Albert Kautz 1:0

