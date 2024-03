Der SV Sierndorf schockt Tabellenführer Admira Panthers

Spielberichte

Der SV Sierndorf konnte sich am Freitagabend gegen den Tabellenführer Admira Panthers durchsetzen. Eine starke Gästemannschaft konnte sich in einem körperlich betonten Match behaupten und drei sehr wichtige Punkte einfahren. So schmerzhaft diese Niederlage für den Spitzenreiter auch ist, so wichtig ist dieser Sieg, um sich nun endgültig von den Abstiegsplätzen zu verabschieden. Dazu haben wir Sierndorf Coach Rene Herbst befragt.

Ein Treffer reicht aus

Die Gäste starteten hervorragend in die Partie und konnten bereits in Minute zehn das 1:0 erzielen. Nico Bock, ein Neuzugang des Winters, erzielte sein erstes Tor für den SV. Dies eröffnete den Gästen die Möglichkeit, im weiteren Verlauf des Spiels sich auf die Defensivarbeit zu konzentrieren. Und genau dies wurde umgesetzt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es mit 1:0 in die Kabine. In der zweiten Spielhälfte dominierten dann die Gastgeber. Doch: „Wir haben kaum eine Chance zugelassen, zwei, drei Halbchancen waren dabei, aber die gingen direkt auf den Torwart.“ So lauten die Worte des Trainers des SV. Bis zum Spielende tat sich dann nicht mehr viel. Ein überraschendes, aber nicht unverdientes 1:0 aus Sierndorfer Sicht war das Endergebnis.

Ein körperlich betontes Spiel

Die spielstarke Mannschaft der Admira Panthers ist eine Aufgabe, an der sich schon viele Teams diese Saison die Zähne ausgebissen haben. „Wir haben in der ersten Halbzeit versucht dagegen zu halten.“ Körperlich sei der Tabellenführer allerdings zu schlagen. Es entwickelte sich daher ein recht physisch betontes Spiel zwischen den beiden Truppen, welches in insgesamt sieben gelben Karten, sechs für die Gastgeber und eine für die Gäste resultierte.

Ein Hammerprogramm zu Beginn der Frühjahrssaison

In den ersten sechs Begegnungen der Rückrunde trifft man auf sechs Vereine aus den ersten sieben Rängen der Liga. Dieses Hammerprogramm wirft ein anderes Licht auf die Leistungen in den ersten Spielen Frühlingssaison. Doch wie sich an diesem Freitagabend zeigte, muss man sich sicherlich nicht vor den formstarken Mannschaften verstecken. In der nächsten Runde empfängt man Mistelbach, eine Truppe, die gut in die Rückrunde gestartet ist. „Wir haben auf jeden Fall etwas gut zu machen, nach der Leistung gegen Wolkersdorf zu Hause, und wir gehen auf jeden Fall auf die drei Punkte“, so die Worte von Rene Herbst. Es verspricht also wieder eine packende Partie zu werden.

